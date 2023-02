De pe podium direct în topurile muzicale - MĂLINA lansează WALL OF GLASS

"Wall of Glass nu este o piesă tristă, este o lecție de viață, o boală te pune în fața unui fapt împlinit, nu ai de ales, te adaptezi și lupți cum poți mai bine."

A prezentat ca model pentru cele mai cunoscute branduri românești și internaționale, este în campanii și reclame, dar pe scenă a pășit timid alături de DJ Project. MĂLINA este o tânară artistă, frumoasă, talentată și extrem de creativă, care compune muzică de la vârsta de 13 ani, a scris și publicat o carte, iar pasiunea pentru muzică a determinat-o să lanseze prima piesă și primul videoclip.

Melodia "Wall of Glass" este inspirată din povestea personală a unuia dintre compozitorii săi. Videoclipul prezintă povestea adevărată a autoarei piesei, care a avut o relație specială cu tatăl ei, cel care a invatat-o muzica, să cânte la pian și să joace șah. După ce tatăl ei a fost diagnosticat cu Alzheimer, conexiunea tată - fiică a fost foarte greu de menținut, cu toate eforturile fiicei, tatăl ei fiind din ce în ce mai departe de ea deși fizic erau unul lângă celălalt.

"Wall of Glass nu este o piesă tristă, este o lecție de viață, o boală te pune în fața unui fapt împlinit, nu ai de ales, te adaptezi și lupți cum poți mai bine. Muzica este cel mai bun limbaj din lume, transmite emoția dincolo de cuvinte, dincolo de convenții, dincolo de boli și limite umane. Recunosc faptul că emoția acestei piese, povestea adevărată, a făcut să am un nod în gât cât am cântat-o și în studio, dar și la clip" povestește MĂLINA.

Scopul cântecului și al videoclipului este de a crește gradul de conștientizare cu privire la boala Alzheimer și de a îi sprijini pe cei afectați de boală, atât pacienți, cât și îngrijitori sau familii. Piesa își are originea în Elveția, atât artistul, cât și compozitorul au legături strânse cu țara, dar mesajul este universal și depășește granițele geografice.