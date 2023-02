Iuliana Tudor, măturisiri despre drama care a marcat-o! De ce nu a fost vedeta lăsată să își vadă mama?

Iuliana Tudor este o prezență apreciată pe micile ecrane. Mereu cu zâmbetul pe buze și cu răspunsurile la ea, vedeta ascunde o suferință care i-a marcat primii ani ai copilăriei.

Îndrăgita prezentatoare tv a fost invitată în podcastul lui Adrian Artene, acolo unde a vorbit despre mama sa și despre momentele în care cele două au fost despărțite. Pe când avea doar 3 ani, mama Iulianei Tudor a fost nevoită să se opereze la coloană. Vedeta, fiind un copil care avea nevoie de cea care i-a dat viață, a suferit enorm, mai ales că nu înțelegea ce se întâmplă.

Iuliana Tudor a fost lăsată atunci în grija rudelor și spune că această experiență a călit-o și a făcut-o să reușească să se adapteze în orice situație.

”Aveam doar trei ani, nu aveam cum să înțeleg nimic din ce se întâmplă acolo. Au avut grija să mă protejeze. Cred că am făcut doar câteva vizite la spital, unde nici nu aveam voie să merg, mă băgau pe geam și mă vedeam puțin cu ea. La vârstă aceea nu-mi dădeam seama, știam doar că are o problemă și că trebuie să se întoarcă. Trăind în alte case, trebuia să te adaptezi. Pe mine acest lucru m-a călit, m-a făcut să nu-mi fie greu în nicio situație. Daca se întâmplă ceva, imediat mă gândesc la soluție.”, a mărturisit prezentatoarea tv, în podcast.

După intervenția chirurgicală suferită, mama Iulianei Tudor a avut nevoie de recuperare. Ea a fost nevoită să meargă la tratamente timp de 2 ani de zile, timp în care Iuliana Tudor i-a simțit enorm lipsa.

Prezentatoarea tv a fost adesea lăsată singură și a mărturisit că cei care trebuiau să aibă grijă de ea, aveau un comportament neadecvat.

”Au fost aproape doi ani în care ea pleca la tratament și a trebuit să mă adaptez. Da, se și râdea de mine. Am fost lăsata și singură, plângeam de nu mai puteam pentru că stăteam singură. Dar acum gândesc că a fost atât de bine că am trăit lucrurile astea pentru că, poate, aș fi devenit un om care nu avea forță pe care o am acum. Tot timpul mi-am dorit că mama să fie pe picioare. Îmi doresc asta și acum. Daca aș putea, aș da tot ce am și sunt că ea să fie bine!”, a adăugat Iuliana Tudor.