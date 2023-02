Ana-Maria Mărgean a ridicat juriul în picioare la finala America's Got Talent! Howie Mandel a comparat-o cu Ariana Grande

Ana Maria Mărgean a ridicat o sală întreagă în picioare la finala show-ului America's Got Talent. Jurații au aplaudat-o în picioare și au lăudat-o pentru numărul spectaculos și talentul unic pe care micuța româncă îl are!

Ana Maria Mărgean a făcut un super show la finala emisiunii America's Got Talent. Micuța româncă a ridicat o sală întreagă în picioare, iar jurații au aplaudat-o și i-au apreciat calitățile unice.

Momentul senzațional de ventrilocie al româncei are deja peste jumătate de vizualizări pe Youtube. Câștigătorul va fi anunțat pe 27 februarie, iar Ana Maria Mărgean are mari șanse la premiul cel mare. Ea a intrat pe scenpă alături de "Doamna Știe Tot" și a interpretat melodia "I put a spell on you", piesă cu care a încântat și publicul român în emisiunea "Românii au talent".

„Bună seara tuturor! Sunt aici în seara aceasta cu o persoană foarte specială în viața mea, e vorba despre mentorul meu, care îmi este și profesor de canto: dna “Știe Tot”. E mereu alături de mine pentru a-mi da sfaturi și pentru a mă încuraja”, a spus Ana-Maria Mărgean, care a fost susținută din public de mama ei, scrie protv.ro.

Howie Mandel a comparat-o pe Ana Maria cu Ariana Grande, iar ceilalalți jurați i-au apreciat numărul incredibil.

“Dacă Ariana Grande ar fi fost româncă și ar fi avut 13 ani și o păpușă. La asta cred că ne-am uitat! Pe de altă parte, într-o țară în care engleza nu e nici măcar limba ta maternă, tu ai fost capabilă să stârnești râsete aici, în America. Este absolut uimitor! Ești exact unde un star ar trebui să fie!”, a spus juratul.

Perfect! A fost perfect! Și ai cântat fără să îți miști buzele... Cred că ești cu adevărat incredibilă!”, a spus și Heidi Klum.

