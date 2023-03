Andra Gogan, nominalizată la Nickelodeon Kids' Choice Awards Fanii o pot vota online

Andra Gogan, una dintre cele mai populare voci ale noii generații de artiști, a fost nominalizată la premiile Nickelodeon Kids' Choice Awards, ediția cu numărul 36 al acestui eveniment fiind programată pe 4 martie, la „Microsoft Theatre”, în Los Angeles.

Andra Gogan, una dintre cele mai populare voci ale noii generații de artiști, a fost nominalizată la premiile Nickelodeon Kids' Choice Awards, ediția cu numărul 36 al acestui eveniment fiind programată pe 4 martie, la „Microsoft Theatre”, în Los Angeles. Fanii Andrei o pot vota pe artistă aici https://kca.nickelodeon.ro/voteaza/

Anul acesta, gazdele evenimentului sunt Nate Burleson, coprezentatorul emisiunii CBS Mornings și superstarul american Charlie D’Amelio.

Celebra gala Nickelodeon Kids' Choice premiază vedetele preferate ale publicului, atât din lumea filmului cât și a televiziunii, sportului sau a muzicii. În această ediție, România are patru artiști nominalizați: Andra Gogan, Smiley, Alina Eremia și Familia Melimi.

Andra Gogan este vloggeriță, cântăreață, voice-over și nu în ultimul rând o personalitate foarte iubită de adolescenții și copiii din România.

Născută pe 17 aprilie 1998 în Buzău, Andra Gogan, și-a dezvoltat spiritul artistic încă de la o vârstă fragedă. Activă pe toate platformele online, ea a reușit să își creeze o comunitate imensă, având în prezent milioane de urmăritori pe rețele sociale precum Instagram, Tik Tok sau Youtube.

De asemenea, Andra Gogan a intrat în Cartea Recordurilor de 2 ori pentru „Cel mai lung concert live susținut de un copil” și pentru „Cele mai multe CD-uri lansate de un copil”.

"Sunt extrem de fericită sa fiu nominalizată la Nickelodeon Kids' Choice Awards, pentru "Cel mai iubit star romanesc"! Este un vis de-al meu din copilărie, de când dublam vocile personajelor Nickelodeon, pe care copiii le iubesc!

Este a doua nominalizare consecutivă, dupa cea de la "Streamy Awards" din America (Un fel de Oscar al tuturor creatorilor de conținut din lume), unde unul dintre TikTok-urile postate cu mine pe canalul amicului meu din LA Merrick Hanna (care are 31 de milioane de abonați) a fost nominalizat. Acolo am avut ocazia să mă întâlnesc cu cea mai mare creatoare de conținut de pe TikTok din lume, Charli D'Amelio, dar și cu vlogerul meu preferat și gașca lui, Brent Rivera. Am fost pe covorul roșu unde cei de la canalul oficial YouTube, mi-au remarcat outfit-ul și m-au denumit "diamantul" evenimentului înr-o postare oficială pe contul lor. Experiența a fost de nedescris!

În paralel pregătesc și cel mai mare concert de până acum al meu și al fratelui meu Răzvan Gogan, la Arenele Romane, pe 13 mai, unde îi aștept pe toți cei care vor să se distreze, să danseze, să câștige premii și să trăiască cea mai frumoasă experiență din viața lor! Biletele sunt deja puse în vânzare!" a declarat Andra Gogan.

