Claudia Pătrășcanu nu s-a prezentat la procesul deschis de Bianca Drăgușanu. S-a stabilit un nou termen

Procesul deschis de Bianca Drăgușanu împotriva Claudiei Pătrășcanu a avut loc ieri, 1 martie, însă artista nu a dorit să fie prezentă, fiind reprezentată de avocata sa. Cele două și-au adus acuzații grave, iar totul s-a mutat în instanță, în cadrul unui proces intentat de iubita lui Bădălău, care îi cere Claudiei Pătrășcanu daune morale în valoare de 50.000 de euro.

Avocata Biancăi Drăgușanu a facut primele declarații despre proces, mărturisind că s-a stabilit un nou termen de judecată, pe data de 22 martie.

„Astăzi s-a acordat un nou termen de judecată, l-am amânat din păcate. Motivul pentru care s-a procedat amânarea cauzei de judecată este aceea că nu a fost primită acțiunea subsemnatei, pe care am depus-o pentru clienta mea, Bianca Drăgușanu, nu a ajuns la adresa acesteia. Însă, pe citație și pe toate documentele apare că a ajuns, a primit-o mama acesteia, Dominica Pătrășcanu, care a și semnat pentru primirea documentelor.

S-a acordat un nou termen de judecată, pentru data de 22 martie. Consider că doamna Pătrășcanu pentru ceea ce a făcut în acest moment, de asemenea a depus și o cerere, a spus că ea nu cunoaște nimic despre existența acestui dosar, lucru pe care îl consider de-a dreptul jignitor față de instanța de judecată, având în vedere că e clar că știa.”, a mărturisit avocata Biancai Drăgușanu, pentru Antena Stars.