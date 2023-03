Interviu DAYANA - tânăra artistă a cărei melodie Do without you este inspirată din experiența primei iubiri

Cu siguranță ai auzit și tu melodia "Do without you", cântată de DAYANA, o tânăra artistă talentată, care promite multe în materie de muzică. Te invit să o cunoști mai bine pe DAYANA în interviul ce urmează!

KUDIKA.ro: Bună, DAYANA! Vrem să te cunoaștem mai bine, așa că, te rog, spune-ne câteva cuvinte despre tine!

DAYANA: Bună, Kudika! Sunt zodia Pești, o fire sensibilă, dar ambițioasa, romantică, dar și realistă.

KUDIKA.ro: Când a apărut pasiunea pentru muzică? Ți-ai dorit dintotdeauna să fii artistă?

DAYANA: Pasiunea mea pentru muzica a apărut încă din burtica mamei, când făceam coregrafii pe piesele cântate de ea, Iar din momentul in care am apărut eu, a apărut și viziunea de a deveni artista.

KUDIKA.ro: Ce îți place și ce îți displace la peisajul muzical din prezent?

DAYANA: Ador faptul că fiecare are libertatea de a se exprima și de a ajunge la public foarte rapid cu ajutorul rețelelor sociale, dar acest volum imens de artă generează consumerismul, un lucru care îmi displace.

KUDIKA.ro: Ce genuri muzicale asculți? Ce artiști autohtoni/internaționali admiri?

DAYANA: Ascult jazz, pop, dance, tech-house, indie, pop-rock, hip-hop, afro-pop, muzică clasica și orice muzică buna. Admir artiștii pasionați și sinceri!

KUDIKA.ro: În ultima ta piesă, „Best for you”, vorbești despre încrederea în sine. Ai avut întotdeauna încredere în tine sau ai învățat pe parcurs? Ce sfaturi le oferi fetelor care nu sunt sigure pe ele și le este teamă de eșec?

DAYANA: Sigur că nu, încrederea se capătă prin muncă și așa a fost și în cazul meu. Încrederea vine din acceptare și auto-dezvoltare, ceea ce le recomand tuturor oamenilor să o facă. Eșecul face parte din succes, e inevitabil, iar ceea ce nu poți schimba, accepta.

KUDIKA.ro: Ce alte pasiuni mai ai? Dacă nu ai fi făcut muzică, ce meserie crezi că te-ar fi împlinit?

DAYANA: Îmi place mult să dansez. La un moment dat, în copilăria mea a trebuit să aleg între a cânta sau a dansa. Este evident ce am ales sau mai bine spus ce meserie m-a ales. Nu există alte opțiuni pentru mine, I’m all into it.

KUDIKA.ro: Ai venit din Republica Moldova la București pentru a munci pentru cariera pe care ți-o dorești. Până unde ești dispusă să mergi pentru a-ți îndeplini visele? Crezi în compromisuri?

DAYANA: Sunt dispusă sa merg până în momentul în care alegerile mele ar putea afecta fizic sau psihic pe cineva, inclusiv pe mine. Nu cred în compromisuri dar le-am făcut la un moment dat și am învățat că de acolo pornesc foarte multe frustrări.

KUDIKA.ro: „Do without you” este una din piesele tale de succes care se aude și la radio. Care este povestea din spatele versurilor?

DAYANA: „De succes” cred ca este prea mult spus, dar este o piesă care descrie experiența primei mele iubiri, o relație de dependentă emoțională. Versurile piesei „Do without you” sunt scrise de Alida, o tânăra artista și compozitoare din afară.

KUDIKA.ro: Ce planuri ai pentru acest an? Îți dorești să te lansezi și pe plan internațional, având în vedere că piesele tale sunt în engleză?

DAYANA: Tot ce îmi doresc in acest an este să mă dezvolt pe toate planurile, cu răbdare și smerenie. Piesele mele încă din prima clipa au targhetat publicul internațional.

KUDIKA.ro: Un mesaj pentru cititorii Kudika. Mulțumesc!

DAYANA: Listen To Good Music, Make love and be Happy!