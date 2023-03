Andrei Aradits și soția sa divorțează după 17 ani de căsnicie! Actorul a fost cu fiul lui la psiholog

Andrei Aradits și soția lui, Andreea, divorțează după 17 ani de căsnicie. Cei doi urmează să se întâlnească luna aceasta la tribunal, pentru a depune actele de divorț.

Actorul a declarat că fosta sa parteneră de viață se află în India de 6 luni, acolo unde face yoga. Între timp, el a rămas acasă cu Eric, fiul său, care se pregătește de examenul de Bacalaureat. Andrei Aradits a trecut prin clipe grele și nu a ezitat să ceară chiar și ajutor specializat.

„Am divorțat. Pe 13 sau pe 15 martie e înfățișarea. E în India de vreo 6 luni, face yoga. Doar eu cu el (n.r. – Eric) suntem. Eric a fost nasol o perioadă. Ultimul lucru de care îmi era teamă e că are Bacul acum și mă gândeam că eu, în locul lui, aș fi folosit scuza asta. E mai deștept de atât… și am stat de vorbă cu el și a zis: «ok, nu-ți permiți treaba asta». E mult mai deștept decât mă așteptam. Am fost și la psiholog cu el, da.

Andrei Aradits a mărturisit că a mers pentru prima dată la psiholog și a căutat validare. Înainte să încerce terapia, el și-a deschis un cont pe o aplicație de matrimoniale.

„Azi am fost prima oară la psiholog. Am căutat validare de la psiholog. Lasă, că și pe Tinder am căutat validare. Da, dar am renunțat între timp. Am avut întâlniri. Dar știi de ce aveam nevoie, de validarea faptului că uite, la 50 de ani încă mai sunt posibil și am zis că «ok, lumea mă place». Doar că, la un moment dat, s-a îndrăgostit o fată de mine și am zis că nu, gata”, a mai povestit actorul, în cadrul podcastului.