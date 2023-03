Anca Serea, rețeta unei siluete de invidiat! La ce a renunțat vedeta pentru a rămâne în formă după 6 nașteri?

Anca Serea are 42 de ani, iar silueta sa este întocmai ca a unui model. Deși a născut de 6 ori, vedeta se menține în formă și păstrează un echilibru în alimentație.

Anca Serea are mare grijă de felul în care arată, nu face excese și este conștincioasă în ceea ce privește alimentele sănătoase. Soția lui Adi Sînă a vorbit pe pagina sa de Instagram despre secretul siluetei sale, dezvăluind că a renunțat la zahăr, produse de patiserie și prăjeli. În plus, Anca nu consumă niciodată alcool.

În plus, gustările pe care le consumă sunt sănătoase, iar adesea sunt fructe. Printre preferatele sale se numără ananasul, pe care îl consumă oriunde s-ar afla.

Frumoasa mămică a plecat într-o vacanță bine meritată, asta după ce, în urmă cu o lună, ea a ajuns de urgență la spital, după un episod de spasmofilie.

„Din păcate, am ajuns de urgență cu o criză de spasmofilie. O zi de Valentines atipică. Iartă-mă că am stricat cina noastră, Adrian Sînă!”, a transmis vedeta, în urmă cu o lună.

Anca Serea a aflat în urmă cu doi ani că suferă de lisă de fier. Vedeta a trăit momente dificile în acea perioadă, după ce a căzut pe stradă în Bulgaria, în timp ce se îndrepta către o întâlnire de afaceri.

„Am avut o perioadă foarte nefericită, dar din care am învățat ceva foarte important. Mă trezesc mult mai recunoscătoare în fiecare dimineață și am învățat că trebuie să mă pun pe primul loc, indiferent de orice. Trebuie să am grijă de sănătatea mea, ceea ce nu făcusem până acum. Pur și simplu am căzut pe stradă, în Bulgaria, la o întâlnire de afaceri. Eram cu Adi. Am simțit că nu mă simt bine, că nu mai am energie, nu mai vedeam bine. Am mers la o farmacie și am luat niște pastiluțe, niște suplimente. Eram deja… nu mai auzeam, nu mai vedeam cu partea dreaptă. Nu îmi mai simțeam mâinile și picioarele.

Am mers la spital și m-au descoperit cu hemoglobină și feritină zero, practic nu mai aveam niciun depozit de fier. Hemoglobina era 4,6, adică o valoare foarte mică. Pot să mă consider un om norocos, pentru că până în momentul acela nu am avut un episod care să îmi anunțe ceva. De aceea, și medicii au fost foarte uimiți de cum am rezistat o perioadă atât de lungă”, a povestit Anca Serea, în emisiunea lui Teo Trandafir.