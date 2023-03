Irinel Columbeanu, singur de Paște: I-am trimis mesaje, dar nu mi-a răspuns. Ce se întâmplă cu afaceristul?

Viața lui Irinel Columbeanu s-a schimbat radical în ultimii ani. După ce și-a pierdut toată averea și s-a mutat cu chirie într-un apartament modest din cartierul Colentina, nici femeile nu au mai mișunat în jurul său. Acum, fostul om de afaceri nu are nicio iubită și duce un trai simplu, departe de luxul pe care îl avea la Izvorani.

La 65 de ani ai săi, Irinel Columbeanu va petrece sărbătorile de Paște singur, acasă. El a mărturisit că Monica nu l-a invitat în America și că, în ultima perioadă, el i-a mai trimis mesaje fostei sale soții, însă fără a primi vreun răspuns înapoi.

„Cel mai probabil, de Paște, o să stau acasă, nu mă duc nicăieri, nu mă duc la Monica. O să vedem. Eu sunt o persoană care acționează sub imperiul momentului. Am vorbit cu fiica mea, Irinuca, recent. M-a sunat acum vreo două nopți și am vorbit despre ale noastre. Am o relație ok cu ea. Monicăi i-am mai trimis mesaje scrise, în ultima perioadă, dar nu mi-a răspuns. Nici nu necesita un răspuns la ce îi scriam eu. Cu ea nu am mai vorbit deloc în ultimele luni, nici nu m-a invitat de Paște, la ea, în America. Nu, nu!”, a declarat Irinel Columbeanu pentru Click!