St. Patrick's Day! Ocazia perfectă pentru a savura un pint de Guinness! Sláinte!

Începutul primăverii a fost întotdeauna însoțit de energie și forțe proaspete. Anual, pe data de 17 martie, peste 70 de milioane de oameni sărbătoresc la nivel internațional St. Patrick's Day - sărbătoarea națională a Irlandei -, inclusiv în România. Și cum altfel dacă nu prin gustul pur irlandez al berii Guinness, ce are o aromă care transpune măiestria berarilor și norocul trifoiului.

Acum ai ocazia să experimentezi the irish flavour of things. Tot ce trebuie să faci este ca de St. Patrick's Day să savurezi un pint de Guinness, o bere tradițional irlandeză și să explorezi aromele unice - care aduc noroc în mod garantat celor ce le descoperă.

„Guinness crede cu tărie că lucrurile bune se întâmplă atunci când comunitățile din întreaga lume se unesc și descoperă spiritul pur irlandez al St. Patrick's Day. Astfel, invităm oamenii din întreaga lume să celebreze această sărbătoare - unde forța prieteniei și atmosfera plăcută sunt garantate -, bucurându-se de magia Guinness. Sláinte!", spune Loredana Stoica, Brand Manager Guinness România.

„Suntem mai mult decât mândri să avem un brand precum Guinness în portofoliul nostru. O bere ce transpune spiritul pur irlandez, care are un gust unic și surprinzător, dar care în același timp impresionează la nivel global prin stilul diferit și neconvențional de a conecta oameni - indiferent de religie, etnie sau loc de proveniență. Suntem bucuroşi să vedem cum de la an la an, din ce în ce mai mulți oameni sunt atrași de berea Guinness, descoperind aroma unică a berii pur irlandeze. ” - Mihaela Hristea, Vicepreședinte Marketing Tuborg România

În perioada 17-19 martie, Guinness a pregătit o serie de evenimente specifice spiritului irlandez. Astfel, vă invităm să sărbătorim împreună St. Patrick's Day, alături de un pint de Guinness și muzică irlandeză. Aceste evenimente vor avea loc în mai multe locații partenere Guinness: The Harp, The Pub, Balkon Resto Garden, St. Patrick, Kilkenny, Drunken Lords, și Hard Rock Cafe.

Despre Guinness

Încă din 1759, Guinness este dedicat misiunii sale la nivel mondial de a produce bere stout de cea mai înaltă calitate. Cu lichidul său roșu-rubiniu și cremos, ce are note de ciocolată și cafea, dar unde se regăsesc și note amare și dulci, Guinness Draught este cea mai vândută bere Guinness.

Guinness a fost folosit și ca ingredient de peste 150 de ani, fiind deseori asociat cu stridii, tacos cu carne de vită, pâine și chiar prăjituri! Astăzi, cu peste 25 de tipuri de noi beri interesante concepute zilnic de către producătorii noștri, Guinness are o variantă pentru toate gusturile de St. Patrick's Day și nu numai.

Pentru a afla mai multe despre Guinness, https://www.instagram.com/guinness_romania/

