Cine este Erika Isac, artista cu voce și inimă de aur

Erika Isac: Cu banii câștigați din muzică vreau să ajut mulți copii

Erika Isac este una dintre cele mai talentate voci din România. Cântăreața în vârstă de 22 de ani s-a născut în Constanța și a cunoscut celebritatea din 2015, în cadrul concursului X Factor, unde a avut prestații devenite virale.

Artista a stat cu noi la povești despre cum și-a împlinit visurile, dar și despre toate lucrurile frumoase pe care vrea să le facă pentru cei din jurul ei.

Bună, Erika Isac! Te-ai făcut remarcată la 16 ani, în concursul X Factor. Ulterior, ai fost concurentă la One True Singer. Ce ai învățat din experiența concursurilor muzicale? Dacă ar fi să o iei de la început, te-ai mai înscrie la astfel de competiții?

Am prins multă experiență cu publicul, cu emoțiile pe care le simt înainte, m-am antrenat în a fi dezinvoltă și ambițioasă către a-mi îndeplini scopurile. Dacă ar fi să o iau de la început aș merge la mult mai puține concursuri. M-aș înscrie doar la cele cu vizibilitate, precum X Factor sau One True Singer. În ciuda binelui pe care mi l-au făcut toate aceste experiențe, s-au adunat și multe emoții și sentimente pe care nu am știut să le gestionez la momentul potrivit și pot crea niște reticențe pe termen lung.

Care este cea mare mare reușită profesională a ta, până în prezent?

Faptul că nu m-am lăsat și mi-am continuat mersul este cea mai mare reușită. Ar trebui să vorbim mai mult și mai des despre cât de importanți sunt pașii până la „cea mai mare reușită”, haha. E greu să te faci văzut în lumea asta. Este plin de talente peste tot!

Unde îți dorești să ajungi peste 5 ani?

Să fac tot ce fac acum și să fiu fericită. Mi-aș dori să acumulez cât mai multe hituri până atunci, ca să-mi aud piesele cântate de public peste tot.

Ce/cine te ajută în momentele în care te simți copleșită?

Eu, iubitul și familia mea. Și câteva persoane din jurul meu, precum managerul sau prietenele mele. Este muncă de echipă, haha!

De la noi, îmi doresc tare mult să colaborez cu Subcarpați. Din străinătate, mi-ar plăcea Doja Cat, Kendrick și Nicki Minaj.

Care este cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o?

Nu sunt foarte extremistă sau neînfricată:)) Nu prea am făcut nebunii, poate doar când eram mică. Atunci într-adevăr am făcut fel și fel de lucruri, dar copilărești, nimic ieșit din comun. Pe la 16 ani aproape am dat foc la un monument istoric din Constanța. A venit poliția la timp totuși:))

Ce meserie ai fi avut dacă nu ai fi fost artistă?

Îmi plac mult copiii. Aș fi fost educatoare, învățatoare, profesoară ❤️

Care este cea mare mare dorință a ta?

Abia aștept să fiu mare de tot. Să îmi știe toată lumea de peste tot piesele. Cu banii câștigați din muzică vreau să ajut mulți copii.

Ce planuri ai pentru acest an?

Am niște piese foarte interesante pe care o să le lansez. Vreau să cânt la toate festivalurile și ușor, ușor să construiesc cel mai tare show live din țară.

Un mesaj pentru cititorii Kudika.ro. Mulțumesc!

Sunteți pupați și aveți grijă de sufletelele voastre!!!

Mulțumesccc!