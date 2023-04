Victor Vrînceanu, primele declarații după despărțirea de Andreea Antonescu. Ce se va întâmpla cu fiica lor în vârstă de 3 luni?

Andreea Antonescu și Victor Vrînceanu au trăit o poveste frumoasă de dragoste, timp de aproape 2 ani. Din iubirea lor s-a născut Victoria Venice, micuța lor, acum în vârstă de 3 luni. Din păcate, cei doi s-au separat, însă au rămas în continuare în relații bune pentru a o crește pe fiica lor.

Andreea Antonescu a fost prima care a făcut anunțul cu privire la despărțirea de jurnalistul de la cancan.ro, mărturisind că nepotrivirea de caracter a stat la baza separării.

Acum, Victor Vrînceanu a fost cel care a dorit să comenteze despărțirea și a spus că nu știa de mesajul postat de Andreea Antonescu. Mai mult, el a menționat că au existat numeroase nemulțumiri de ambele părți și că au decis de comun acord să se despartă.

„Nu a fost o despărțire în care cineva lasă pe altcineva. Am avut o discuție matură, în care am cântărit și analizat totul foarte bine. Și am ajuns la concluzia că este mai bine să ne despărțim acum, fiind vorba de o nepotrivire de caracter care poate ar fi dăunat tare mai târziu. Au existat anumite nemulțumiri de ambele părți, în măsuri egale aș spune eu. Legat de postarea făcută, nu am știut de ea. Ea a publicat-o a doua zi dimineață după discuția avută cu o seară înainte”, a declarat jurnalistul pentru cancan.ro.