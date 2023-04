Celebrează Paștele cu stil, la Promenada Mall: premii garantate, oferte și puncte duble în aplicație pentru clienți!

Pentru un răsfăț plin de stil cu ocazia Paștelui, Promenada Mall își invită vizitatorii să descopere cele mai fresh tendințe în fashion, să aleagă cadouri stylish pentru cei dragi și să se bucure de premii garantate la shopping. În plus, toate sesiunile de cumpărături se transformă în puncte duble în aplicația SPOT.

Inspirație pentru ținute, cadouri și decoruri de Paște

Pe cei aflați în căutarea outfitului sau a cadoului potrivit, magazinele Promenada Mall îi așteaptă cu o mulțime de opțiuni! Primăvara aceasta, accentul cade pe imprimeuri florale, croiuri largi și culori pastelate. Rochiile maxi sunt un must-have al sezonului, fiind ideale pentru un look romantic și feminin de Paște.

La categoria cadouri, anul acesta în centrul atenției sunt darurile eco-friendly, precum produsele cosmetice și de îngrijire personală din ingrediente naturale sau piesele vestimentare din materiale sustenabile. De asemenea, obiectele decorative și bijuteriile rămân în continuare opțiuni de cadouri memorabile.

De asemenea,magazinele de home & deco aduc inspirație pentru un aer vesel și festiv în casele clienților. Coșulețele din răchită, aranjamentele florale festive și decorațiunile cu motive pascale nu trebuie să lipsească, iar pernele decorative și draperiile cu imprimeuri florale completează atmosfera primăvăratică.

Puncte la dublu în aplicația SPOT

This Easter, everything is double la Promenada Mall! Până pe 18 aprilie, Promenada Mall le oferă puncte duble clienților care vin la shopping să se reînnoiască și scanează bonurile fiscale în aplicația SPOT. Clienții pot profita de punctele acumulate pentru a-și alege și achiziționa produse din catalogul de Premii, din secțiunea Rewards a aplicației.

SPOT the Easter Gift – premii garantate pentru noii utilizatori SPOT

Noii membri SPOT sunt întâmpinați cu o surpriză festivă, de care se vor putea bucura la masa de Paște – o sticlă de vin spumant Cuvée De Purcari!

Mai multe informații despre evenimentele și activitățile din Promenada Mall se regăsesc pe site-ul www.promenada.ro.