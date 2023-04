Hit Alert! Choco este primul single pe care Lavbbe îl prezintă publicului

Single-ul este scris și produs de hitmaker-ul Costi, iar „ciocolata" este vocea fresh și stilul hot al lui Lavbbe. „Choco" este însoțit de un videoclip eye candy în regia lui Alex Ceaușu, ce dezvăluie latura jucăușă și plină de sex appeal a artistei.

Lavbbe și-a descoperit pasiunea pentru muzică și dans încă de când era mică. Primul ei costum de bellydancer a fost un cadou special dăruit de bunica sa, iar talentul său i-a mișcat pe toți din jurul ei. Astăzi are o comunitate de peste 4,6 milioane de fani pe TikTok și prezintă publicului primul ei single: „Choco". Cu versuri în limba engleză și un sound uptempo, energic, ce îmbină elemente dancehall, afro și reggaeton, „Choco" este piesa care îți va rămâne întipărită în minte de la primul play.



Single-ul este scris și produs de hitmaker-ul Costi, iar „ciocolata" este vocea fresh și stilul hot al lui Lavbbe. „Choco" este însoțit de un videoclip eye candy în regia lui Alex Ceaușu, ce dezvăluie latura jucăușă și plină de sex appeal a artistei.



Pentru Lavbbe, lockdownul a fost o adevărată perioadă revelatoare, în care s-a redescoperit. După relaxarea măsurilor luate în timpul pandemiei, a vizitat locuri precum New York, L.A. sau Nigeria, dar călătoria ei muzicală a început în urmă cu câteva luni când Costi a descoperit-o pe TikTok.



„Lavbbe este foarte talentată și dezvoltată multilateral, cu o voce grozavă care mă impresionează", spune Costi, producătorul de succes care a fost nominalizat deja pentru a doua oară la Premiile Grammy.



„Când am auzit «Carola», unul dintre hiturile produse de Costi, mi-a dat un super vibe. Am făcut imediat un video și l-am postat pe TikTok, apoi Costi a răspuns și mi-a distribuit videoclipul, am fost uimită! La scurt timp, ne-am împrietenit, i-am trimis câteva piese la care lucram și câteva zile mai târziu, am venit în România. Am lucrat super împreună și totul s-a întâmplat atât de repede, zici că ne cunoaștem de o viață! Este un privilegiu să lucrez cu el. «Choco» este o piesă care te transpune într-o stare jucăușă, într-un mood exotic. La filmările videoclipului, totul a fost spontan și on the go, iar dansatoarele mi-au «adus la viață» toate endorfinele", povestește Lavbbe.



La 15 ani, Lavbbe s-a mutat în Marea Britanie pentru a-și continua studiile. Inspirată de experiența marilor dansatori ai lumii, a studiat arte de performanță. În 2020, odată cu anunțarea lockdownului, Lavbbe a început să danseze de dimineața până seara, să creeze coregrafii și să posteze video-uri pe TikTok, iar în doar câteva luni a adunat o mare comunitate ce îi admira stilul de dans. Mișcările sale efervescente au devenit virale și au stârnit nenumărate reacții și comentarii pe platformă, iar acum are peste 4,6 milioane de fani. Lavbbe a crescut înconjurată de muzică, de la Rock & Roll la Evergreens, timp în care tatăl său era cântăreț și mare fan Elvis.