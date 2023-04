Gabi Bădălău, reacții dure la adresa Claudiei Pătrășcanu: Vrea doar o atenție a grupului de gospodine de pe Facebook,

Drama dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău continuă, chiar dacă au trecut câteva luni bune de la divorțul oficial al celor doi. Cu toate acestea, artista și omul de afaceri au în continuare lucruri să își reproșeze, iar situația este departe de a se liniști.

Astfel, Gabi Bădălău a fost extrem de deranjat de mărturisirile pe care fosta sa soție le-a făcut în emisiunea În Oglindă, de la KanalD. Artista a vorbit despre începutul relației cu tatăl copiilor ei, infidelitățile acestuia, dar și familia lui, care nu a avut-o niciodată la suflet pe Claudia.

Gabi Bădălău a reacționat în emisiunea Xtra Night Show, acolo unde a rugat-o pe fosta sa parteneră de viață să nu îi mai pronunțe numele și să vorbească doar despre cariera sa. Mai mult, afaceristul a declarat că mama copiilor săi se victimisează pentru a-și crește celebritatea.

Afaceristul a continuat și a menționat că este cu plata la zi a pensiei alimentare. Tot el a declarat că preferă să nu vorbească urât de Claudia Pătrășcanu, de dragul băieților pe care îi au împreună.

Afaceristul i-a reproșat fostei sale soții că se victimizează și că nu face altceva decât să ceară atenție pe spatele numelui Bădălău.

„Mi se pare penibil ca după patru ani să stea pe canapele și să vorbească despre mine. Cum sunt eu și cât de nenorocit sunt. Nu am ce să comentez, pentru că este sub nivelul meu. De trei ani, ea este mama eroină, Fecioara Maria, Sfânta Filofteia, care e traumatizată, iar eu sunt ăla rău.

Ferească Dumnezeu să am un moment în care să îmi doresc să apar eu pe canapele. Să vin eu cu probe, cu mesaje video, cu audio, să vă dați voi seama atunci cine este acest personaj”, a mai spus Gabi Bădălău.