Top 4 soiuri de bujori celebri pe care merită să îi ai în gradină!

Floare de bujor este recunoscută pentru eleganță, parfum, culorile uluitoare, dar și pentru simbolismul aparte. Bujorii se numără printre florile preferate ale floriștilor, grădinarilor și pasionaților de flori din întreaga lume. Bujorul simbolizează dragoste, compasiune, noroc și prosperitate. De asemenea, poate însemna demnitate și onoare. Denumiți „regina florilor” în țara lor de origine, China, în anul 1957, bujorul a devenit floarea statului Indiana. În anul 2022, bujorul a devenit oficial și floarea națională a României.

Bujorul aparține genului Paeonia care conține mai mult de 30 de specii și sute de soiuri, unele dintre ele fiind cultivate de mii de ani. Există 3 specii de bujori: erbacee (tulpină lungă), lemnoase (arbuști) și hibrizi, care sunt numiți și bujori Itoh. Bujorii sunt renumiți pentru florile lor fabuloase, rafinate și parfumate care înfloresc la sfârșitul primăverii și la începutul verii. Dacă sunt îngrijiți corespunzător, bujorii pot înflori mai mult de 100 de ani!

Există și câteva povești despre originea numelui acestor flori. Unii spun că numele de bujor provine de la Paeon (sau Paean), medicul zeilor din mitologia greacă. El a fost un student al zeului grec al medicinei, Esculapius. Potrivit unei vechi povești, când Paeon l-a vindecat pe Pluto folosind o rădăcină de bujor, Aesculapius a devenit prea invidios și a încercat să-l omoare. Zeus l-a salvat de la moarte transformându-l într-o plantă de bujor pe care mulți oameni au iubit-o și adorat-o.

Potrivit unui alt mit, o frumoasă nimfă pe nume Paeonia i-a atras atenția lui Apollo. Dar a devenit conștientă și s-a inbujorat de îndată ce și-a dat seama că Afrodita îi privea flirtând unul cu celălalt. Afrodita s-a supărat și a transformat-o pe Paeonia într-un bujor roșu.

Bujorul este considerat floarea oficială pentru cea de-a 12-a aniversare a nunții și de asemenea este și floarea celor născuți în luna noiembrie.

Plantați în gradină, bujorilor le place soarele, cu condiția să nu devină prea cald vara, deși câteva tipuri vor tolera umbra ușoară. Bujorii au nevoie de un sol bun, fertil, bine drenat, care este de preferință neutru până la alcalin.

De la soiuri elegante cu o singură petală până la forme exuberante, specialiștii în flori de la Famous Roses vă dezvăluie 4 soiuri celebre de bujori care vă vor infrumuseța grădina în această primăvară.

Cora Louise

Bujorii din specia "Itoh" sunt hibrizi rari și neobișnuiți între bujorii de grădină. Există mai multe soiuri, toate foarte căutate de colecționari, dar ușor de cultivat și foarte rezistente. Soiul "Cora Louise" din specia Itoh, formează un tufiș mediu de frunze verzi luxuriante. Florile mari semi-duble au petale albe cu flăcări adânci de lavandă până la violet. Un bujor ușor parfumat însă ce emana o eleganță desăvârșită.

Florile bujorului Cora Louise ies în evidență împotriva frunzișului verde închis și vibrant al acestei plante. Ca și alți bujori, această plantă are nevoie de o cantitate medie de apă și un sol bine drenat. Această plantă poate produce 50 de flori pe an. Primăvara, puteți ajuta înflorirea și creșterea prin fertilizare anuală.

Bujorii rareori trebuie împărțiți sau mutați, dar, dacă este necesar, această operațiune ar trebui să se efectueze numai toamna. Înflorirea este întotdeauna cea mai bună într-o locație însorită. Curățați frunzele moarte în toamnă pentru a ajuta la prevenirea apariției bolilor. Florile pe tulpini tăiate au o viață scurtă, ceea ce le face mai puțin potrivite în aranjamente.

BOWL OF CREAM

Bowl of Cream este unul dintre tuturor grădinarilor din întreaga lume. Florile mari ale acestui bujor magnific au petale dantelate scăldate în nuanțe de alb frișcă. "Bowl of Cream", înflorește la mijlocul sezonului. Datorită florilor sale uriașe de aproximativ 150-200 mm care arată ca niște cupe mari umplute cu frișcă, numele este ales perfect. Pe lângă florile uriașe, "Bowl of Cream" vine cu tulpini masive, robuste și solide ce pot susține perfect florile mari. Un adevărat "must have" ce va aduce eleganța și rafinament oricărei grădini.

SUNNY GIRL

Bujorul "Sunny Girl" este un bujor hibrid cu petale pline și o vegetație sănătoasă cu frunze zdravene, de culoare verde închis. Florile sale mari au o culoare caldă de vară, galben unt, cu o nuanță roșie subtilă pe petalele exterioare. Culoarea sa minunată va lumina orice colț de gradină. "Sunny Girl" vă va fermeca încă de la prima înflorire și își va găsi cu siguranță locul bine meritat în gradină.

BLUSHING PRINCESS

"Blushing Princess" este un bujor feminin, cu flori gingașe de culoare roz pal și un miros dulce și încântător. Această capodoperă a naturii simbolizează dragoste și pasiune. Chiar și forma florii este la fel de feminină pe cât poate fi o floare de o eleganță aparte. Are o înflorire spectaculoasă la începutul sezonului, iar de vegetația plantei de culoare verde și foarte sănătoasă vă puteți bucura pe toată perioada sezonului. Florile sale uriașe sunt completate de un parfum dulce și suav care vă va fermerca încă de la prima înflorire.

Bujorii sunt plante excelente ce oferă o notă unică și îndrăzneață oricărei grădini. Au nevoie de puțină întreținere, cresc în multe tipuri de sol și iubesc soarele. Sunt plante perene care vor înfrumuseța gradina an de an. Vin în mai multe forme, dimensiuni și nuanțe, cu flori variind de la alb, roz, roșu, mov, lavandă, violet intens, galben și portocaliu. Majoritatea bujorilor sunt relativ ușor de cultivat dacă le oferiți întreținerea și îngrijirea necesare. Curățați toamna și plantați într-un sol bine drenat, unde pot beneficia de multă lumină solară, vă veți bucura de aceste frumuseți parfumate pe tot parcursul sezonului.

