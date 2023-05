Admiratorii Casei Regale Britanice sunt convinși că Meghan Markle s-a deghizat și a participat la Încoronarea Regelui Charles

Încoronarea Regelui Charles a fost un eveniment istoric, despre care se vorbește în continuare în toate publicațiile lumii. Mai nou, o conspirație a apărut pe buzele celor care iubesc familia regală britanică, iar aceștia susțin că Meghan Markle ar fi participat la Încoronare, sâmbătă, 6 mai, însă deghizată cu o perucă și mustață.

Soția Prințul Harry a refuzat invitația Regelui Charles de a participa la Încoronare, motivând faptul că rămâne în California, pentru a avea grijă de cei doi copii ai săi. Totuși, anumiți utilizatori ai platformei Twitter au arfirmat că fosta actriță ar fi venit la eveniment și ar fi participat sub înfățișarea unui bărbat.

Această teorie s-a născut după ce admiratorii Casei Regale au identificat un invitat necunoscut la ceremonie, printre cele 2.000 de persoane care au luat parte la Încoronare. Oaspetele care a stârnit intregi a fost fotografiat ca având părul cărunt, mustață și ochelari, părând că își dorește să își ascundă adevărata identitate.

Clearly a striking resemblance between Sir Karl Jenkins and Meghan Markle. Easy to see how conspiracy theorists can get confused. pic.twitter.com/oGdQmfTbqt— Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) May 7, 2023