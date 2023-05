Suedia a câștigat pentru a doua oară Eurovision! Artista Loreen a mai câștigat trofeul și în 2012

Eurovision și-a desemnat câștigătorul în seara zilei de sâmbătă, la Liverpool, Anglia. Loreen a plecat acasă cu trofeul, pentru a doua oară!

Eurovision 2023 s-a încheiat în acest weekend, iar Loreen, artista din Suedia, a câștigat pentru a doua oară concursul. Artista este cea de-a doua cântăreață care a câștigat două premii Eurovision, după irlandezul Johnny Logan, premiat în anii 80.

În cadrul acestei ediții, Loreen a obținut un total de 583 puncte, după ce voturile publicului și ale juriului au fost combinate. Artista din Suedia, în vârstă de 39 de ani, a interpretat o melodie dance-pop, intitulată "Tattoo".

"E copleşitor. Sunt atât de fericită. Asta este pentru voi. Mulţumesc", a spus cântăreaţa emoţionată pe scenă, primind trofeul din partea Kalush Orchestra, câștigătorii Eurovision din ediția de anul trecut.

România nu s-a calificat în finala Eurovision

Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision, nu a reușit să se califice în marea finală ce a avut loc pe 13 mai. Artistul în vârstă de doar 18 ani a intrat în a doua semifinală, însă nu a reușit să fie convingător cu prestația sa.

Îmbrăcat într-un costum roz, cu pantaloni scurți, Theodor a cântat melodia D.G.T. (Off and On), o piesă rock, care a stârnit un val de controverse. Mulți internauți l-au criticat pentru stilul excentric, dar și pentru lipsa de talent.

Vizionare placuta