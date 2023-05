Momente de panică la Survivor! Carmen Grebenișan a leșinat în timpul probei

Carmen Grebenișan a cedat în timpul unei probe la Survivor! Creatoarea de conținut a leșinat din cauza oboselii și suprasolicitării, iar medicul a intervenit imediat.

În timpul unei probe la sol, Carmen Grebenișan s-a întins pe jos și a început să respire din ce în ce mai greu. Ea se duela cu Alexandra Porkolab, care a și câștigat jocul pentru recompensă. Totuși, toți cei prezenți au intrat în panică când au văzut-o pe Carmen în agonie, iar Andrei Krișan a încercat chiar să o ridice.

Ea a fost preluată de către medicul de la Survivor și a revenit mai târziu la bancă. Ea a mărturisit că a amețit foarte tare din cauza căldurii și că nu își mai amintește nimic din ce s-a întâmplat ulterior.

„Nu știu ce să vă zic. Nu știu. Nu-mi amintesc. Știu că am amețit la un moment dat și cam atât. Am amețit rău de tot de la căldură. Zici că am leșinat cu ochii deschiși, așa am…Nu mai știu ce am făcut.”, a spus Carmen.