Andreea Antonescu, cu sufletul împărțit pe două continente! Vedeta a plecat imediat în America, la fiica ei, Sienna

Andreea Antonescu este o mamă grijulie și ține cont de nevoile fiicelor ei. Astfel, deși i-a fost extrem de greu, ea a acceptat ca Sienna, fiica ei cea mare, să rămână să locuiască în America și să își continue studiile acolo.

Totuși, distanța nu este un impediment atunci când la mijloc este vorba despre iubirea unei mamei pentru copiii ei. Pentru că se apropia ziua de naștere a Siennei, Andreea Antonescu a plecat de urgență în America, fără micuța sa nou-născută, și a ținut cu orice preț să fie alături de fiica ei cea mare.

Andreea Antonescu i-a ascuns fiicei sale faptul că s-a despărțit de Victor Vrînceanu, la puțin timp după venirea pe lume a surioarei sale. Deși are acces la presa din România, atât artista, cât și mama ei, bunica Siennei, cu care adolescenta trăiește în America, încearcă să o țină departe de știrile din țară.

„Nu am discutat încă cu Sienna pe acest subiect, da. Ea mai are acces, (n.r. – la știri) dar eu și mama mea încercăm să îi restricționăm, să spunem, unele lucruri. La urma urmei, este un copilaș de 12 ani. Consider că, poate, cea mai bună variantă este să vorbesc cu ea față în față. Întotdeauna mi-am dorit și mi-am promis, încă de când am rămas însărcinată cu Sienna, că o să fac tot posibilul ca să devin cea mai bună prietenă a ei ca ea să aibă încredere în mine, să discute cu mine absolut orice.

Nu vreau să îi îngrădesc libertatea și dreptul de a avea prieteni, dar am considerat că, comparativ cu prietenii pe care îi are, eu, cu o experiență de viață și o diferență de vârstă, aș putea să îi dau sfaturi mai înțelepte. Pe de altă parte, în viața aceasta, părinții sunt cei care te iubesc necondiționat și te vor iubi indiferent de situație. Mă gândesc că eu aș fi persoana care ar ști exact ce sfaturi să îi dea, deși am plecat întotdeauna de la premisa că trebuie să ascult foarte mult dorințele și doleanțele ei. Îi explic toate variantele, soluțiile, dar decizia finală îi aparține ei. Până în acest moment, mi-a reușit”, a declarat recent Andreea Antonescu pentru Ego.