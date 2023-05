O operă de artă sofisticată creată în stilul francez Rococo sau un gadget de ultimă oră care îți face viața mai ușoară? De ce nu amândouă?

Pierde-te printre exponatele din muzeu cu o creație de artă care combină eleganța, rafinamentul și tehnologia: noul P60 Pro de la HUAWEI! Cu praf natural de perle încorporat în carcasă, dar și cea mai performantă cameră foto de pe piața telefoanelor mobile conform DxOMark, cel mai nou telefon inteligent marca HUAWEI resetează granițele dintre artă și tehnologie. Și pentru că paradoxul pare să fie tema principală în jurul căreia se învârte noul P60 Pro, arta intersectându-se cu tehnologia, rafinamentul perlelor cu duritatea carcasei și designul romantic cu specificațiile tehnice de ultimă oră, am întrebat-o pe Irina Rimes, ambasadoarea seriei P de la HUAWEI, despre paradoxurile din viața ei.

Noaptea Muzeelor e în fiecare noapte atunci când porți o operă de artă cu tine mereu

Folosind o tehnologie de ultimă generație de refracție a luminii prin praful natural de perle, HUAWEI a reușit o performanță neprecedată: fiecare telefon are un design unic, modelul carcasei creându-se odată cu jocul incontrolabil dintre lumină și particulele de perle de pe spate. Asemeni oricărei alte lucrări artistice, și exponatele HUAWEI sunt originale și nemaivăzute, fiecare model având un aspect unicat. Din punct de vedere etimologic, cuvântul „rococo” provine din franțuzescul „rocaille” (roc=piatră), care înseamnă în traducere liberă ornament din pietre și scoici. Neîntâmplător, și P60 Pro are ceva din duritatea unei pietre, cu miliardele de nanocristale din sticla de Kunlun care îi cresc rezistența la căzături de până la 10 ori. Nu doar rezistent la căzături, ci și la praf și apă, obținând certificarea IP68 în urma testării în condiții dure, P60 Pro este mult mai mult decât un device chic demn de prezentat în vitrină la muzeu. Cel mai nou telefon de la HUAWEI duce simbolul perlei protejate de scoică la următorul nivel: o operă de artă sub protecția unei carcase impenetrabile!

„ Întotdeauna m-am simțit ca o persoană foarte puternică, iar pentru mine și vulnerabilitatea tot din putere vine.”

„Un paradox din viața mea? Deși am menționat acest lucru des, consider că încă există loc: de la începutul carierei mele, mi-a fost atribuită o fragilitate pe care oamenii o observă sau poate chiar o proiectează, dar pe care eu o percep ca o putere extraordinară. Mereu m-am simțit ca o persoană deosebit de puternică, iar pentru mine, vulnerabilitatea provine din această putere. Este un paradox fascinant. Cred că acest aspect mi-a atras atenția la noul telefon P60 Pro de la HUAWEI: frumusețea paradoxală pe care o emană; de exemplu, cele două camere foto, care în opinia mea sunt incomparabile, împreună cu toate funcțiile inovatoare și designul excepțional și durabilitatea pe care le oferă. Îmi place ca obiectele pe care le port mereu cu mine, în special telefonul, să reprezinte o mică parte din mine și nu cred că este întâmplător faptul că un paradox frumos evocă un altul.” spune Irina despre contrastele din viața ei reflectate în noul P60 Pro.

Dacă vrei ca ceva să arate interesant, nu îl lumina în totalitate. - John Loengard, fotograf American

Cu alte cuvinte, mai autohtone, a nu se distruge corola de minuni a lumii, iar în termeni și mai simpli, sfatul faimosului fotograf american este să folosim lipsa luminii ca o ocazie să îi evidențiem prezența. Și chiar dacă noaptea muzeelor s-a terminat, cu noul P60 Pro ai ocazia în fiecare noapte să te bucuri de arta pe care o creezi chiar tu, cu cele două camere foto ale celei mai noi creații HUAWEI. Funcție unică pe piață, întâlnită doar la un alt telefon HUAWEI, Mate 50 Pro, diafragma variabilă ridică întreaga fotografie cu telefonul la un alt nivel. Alături de funcția HDR, camera foto principală a lui P60 Pro se bucură de adaptabilitate maximă indiferent de luminozitate sau de condițiile de mediu. Când vine vorba de camera telefoto care dispune de lentile zoom ultraluminoase, lipsa luminii va fi insesizabilă atunci când alegi fotografia de noapte, chiar și când subiectul e unul foarte îndepărtat.

Pe lângă un design deosebit, o rezistență remarcabilă și fotografii demne de pus în ramă, utilizatorii P60 Pro se vor bucura și de unul din top 3 cele mai populare magazine de aplicații, AppGallery. Printre cele peste 18 categorii care însumează peste 200 de mii de aplicații, în oferta ecosistemului HUAWEI se găsesc și aplicații de orientare, de turism și de editare foto-video, atât locale cât și internaționale. Ecosistemul lui P60 Pro vine cu o serie de oferte pentru utilizatorii săi, ca discount-uri avantajoase la aplicații de taxi, ca tu să ajungi mai repede la muzeu, sau reduceri la magazine online. Bateria de 4700mAh cu o putere de 88W la încărcare îți garantează că poți petrece o zi întreagă făcând fotografii chiar și în Palatul Versailles, iar prin funcția supercharge telefonul tău va ajunge în doar 10 minute la 50%, în caz că te-ai entuziasmat cam tare cu fotografiatul exponatelor.

„Rococo este un mix încântător între capriciu, joacă și romantic” spune François Boucher, celebrul pictor reprezentat al stilului, cunoscut pentru scenele pastorale din picturile sale, simbolurile din mitologie și siluetele feminine senzuale. Un telefon creat special pentru iubitorii de artă și frumos, rezistent la orice capricii, cu care te poți distra fotografiind sau prin nenumăratele aplicații din AppGallery și care arată ca și scos dintr-o galerie de artă, noul P60 Pro de la HUAWEI este gata să aducă un strop paradoxal de eleganță și putere în viața ta. Apropo, care este un paradox al vieții tale?

