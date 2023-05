Povestea de viață tumultoasă a Tinei Turner. A trăit într-o căsnicie abuzivă, iar cei doi copii ai săi au murit

Tina Turner s-a stins din viață la vârstă de 83 de ani. În urma sa, legendara artistă a lăsat numeroase hit-uri ce rămân nemuritoare, dar și o poveste de viață tumultoasă. Tina Turner a trăit într-o căsnicie abuzivă, în care a fost victima violenței domestice, și a trebuit să înfrunte cea mai mare durere a unui om: pierderea propriului copil. Din nefericite, la 4 ani de la moartea primul copil, Tin Turner l-a pierdut și pe cel de-al doilea...

Vestea că Tina Turner s-a stins din viață miercuri, 24 mai, a cutremurat o lume întreagă. În vârstă de 83 de ani, legendara artistă a fost răpusă de o boală nemiloasă, dar și de durerile sufletești pe care le-a acumult de-a lungul vieții. În urma sa, Tina Turner lasă piese nemuritoare, adevărate hit-uri ce vor domni peste ani și ani, dar și o poveste de viață tumultoasă, semn că îndrăgita artistă a fost greu încercată.

Povestea Reginei Rock'n'Roll

Tina Turner, pe numele său real, Anna Mae Bullock, s-a născut în 1939, într-o famile săracă de agricultori, de lângă Nutbush, Tennessee. Părinții ei s-au despărțit de când era foarte mică, iar ea a fost crescută de bunica sa.

Moartea bunicii, în 1950, a dus la mutarea domiciliului micuței Tina. Ea și sora ei, Ruby, s-au mutat alături de mama lor, în St. Louis, Missouri. Acolo a început să meargă în cluburile locale și l-a întâlnit pe Ike Turner, care avea o trupă populară în acea zonă, numită Kings of Rhythm. La 17 ani ai săi, Tina Turner s-a alăturat formației de rock și a început o relație cu Ike.

„Ike a trebuit să vină în casă să o întrebe pe mama dacă pot să cânt cu el. El știa că am potențialul de a fi o vedetă. Eram apropiați, ca un frate și o soră”, a povestit Turner.

Tina Turner a fost strâns legată sentimental de Ike Turner și i-a promis că nu îl va răni niciodată. Din păcate, bărbatul și-a arătat și cealaltă față a sa, iar de aici până la abuzurile suferite nu a fost decât un singur pas.

„În serile lui libere, mergeam cu mașina prin oraș și îmi povestea despre viața lui, despre visele lui. Mi-a spus că, atunci când era tânăr, oamenii îl găseau neatrăgător. Asta chiar l-a durut. M-am simțit tristă pentru el. M-am gândit: „Nu te voi răni niciodată, Ike.” Vorbeam serios. A fost atât de drăguț cu mine atunci, dar i-am văzut cealaltă parte”, a spus ea.

În anul 1960, Tina și Ike au format Ike & Tina Turner Revue. În același an s-a născut și primul lor fiu, Ronnie. Tina și IKe s-au căsătorit doi ani mai târziu, iar împreună au crescut patru copii: doi din relația anterioară a lui Ike, Ronnie și Craig, fiul artistei, dintr-o altă relație.

Tina Turner, despre abuzurile suferite

Abuzul fizic a început la scurt timp după căsătorie. Ike Turner avea accese de furie, iar Tina îndura bătăile crunte. El o lovea cu tot ce se găsea la îndemână, de la umerașe, telefoane și chiar cu proprii pumni. De cele mai multe ori, acesta o bătea înainte de a urca pe scenă.

„Încerca să-mi învinețească ochii. Voia ca abuzul lui să fie văzut. Asta a fost partea rușinoasă”, a spus regretata vedetă.

Deși era dependent de cocaină, Tina Turner a trăit alături de Ike mai bine de un deceniu și era decisă să nu îl abandoneze. Cu toate acestea, lucrurile au scăpat de sub control în 1976, atunci când, înainte de un concert pe care Tina îl avea de susținut în Dallas, soțul ei a început să o lovească în mașină.

În timp ce Ike dormea, Tina s-a strecurat din camera de hotel, având doar un card de credit mobil și 36 de cenți. Ea a fugit pe o autostradă aglomerată către un motel din zonă, acolo unde un angajat înțelegător i-a oferit o cameră. În acel moment, Tina Turner a decis să nu se mai întoarcă niciodată la căsnicia abuzivă pe care a trăit-o.

O carieră spectaculoasă

Tina Turner s-a reîntors pe scenă, iar succesul a apărut în 1973, atunci când l-a angajat pe managerul australian Roger Davies.

Ulterior, ea a lansat albumul Private Dancer, care i-a adus trei hituri din Top 10 și cu care a obținut trei premii Grammy. Deși inițial nu i-a plăcut piesa "What's love got to do with it", aceasta a făcut-o, la 44 de ani, să obțină titlul de cea mai în vârstă artistă care a lansat un hit nr. 1.

Piesele de succes, albumele vândute în milioane de exemplare și concertele sold-out au continuat până la sfârșitul anilor '90. Atunci, ea s-a mutat în Elveția alături de Erwin Bach, directorul unei companii de discuri. Deși el era cu 16 ani mai tânăr, cei doi s-au căsătorit în 2013, după o relație de 27 de ani.

„Am părăsit America pentru că (cel mai mare) succes al meu a fost într-o altă țară și iubitul meu a fost în altă țară. Europa a susținut foarte mult muzica mea”, a povestit Tina Turner, despre mutarea în Zurich, Elveția.

Tragediile care i-au marcat viața

Din păcate, Tina Turner a trăit cea mai mare durere din viața unui om, și nu o dată. Ea și-a pierdut ambii copii, din cauza sinuciderii și a unui atac de cord. Craig a murit în 2018, iar patru ani mai târziu, Ronnie a decedat anul trecut.

„Unele dintre cele mai fericite momente din viața mea au fost nașterea băieților mei, Craig și Ronnie, și căsătoria cu partenerul și sufletul meu pereche, Erwin Bach”, a spus ea.

Artista a întâmpinat și multe probleme de sănătate. Ea a suferit un accident vascular cerebral la 3 săptămâni după nunta cu Bach. Totuși, fiind spirijinită necondiționat de soțul ei, ea a învățat să meargă din nou. După ce s-a recuperat, Tina Turner a primit o nouă lovitură. În 2016, ea a fost diagnosticată cu cancer intestinal.

„Erwin a emanat mereu încredere, optimism şi joie de vivre. Cu ajutorul lui, am încercat să rămân calmă”, a declarat ea.

Din cauză faptului că a amânat tratamentul tradițional și a încercat remediile homeopate, rinichii i-au cedat. Soțul ei a fost cel care, în 2017, i-a donat un rinichi, iar operația a fost declarată de succes, deși corpul ei încerca să respingă noul organ.

"Am trăit un mariaj groaznic care aproape m-a distrus, dar am mers mai departe. Privesc în urmă şi înţeleg de ce karma mea a fost aşa cum a fost. Binele a venit din rău. Şi nu am fost niciodată atât de fericită”, spunea ea după transplantul de rinichi.

