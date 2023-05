Theo Rose, explicația pe care o așteptau fanii ei! De ce și-a îmbrâncit iubitul în plină stradă: Problema e că am avut un moment

Theo Rose și Anghel Damian urmează să devină părinți în mai puțin de o lună. Până atunci, însă, Anghel are mare grijă de partenera lui de viață și îi este alături necondiționat, chiar și atunci când...este mai capricioasă.

Recent, cei doi au fost fotografiați în timp ce Theo Rose îl împingea în plină stradă pe iubitul ei. Anghel Damian încerca să își ia în brațe partenera de viață, însă artista l-a refuzat. Imaginile au făcut înconjurul internetului și s-a speculat că gelozia ar fi făcut-o pe Theo Rose să îl îmbrâncească pe iubitul ei.

Acum, pentru a dezvălui cum au stat lucrurile de fapt, artista a postat un mesaj pe contul său de Instagram. Ea a lămurit toată această situație și a mărturisit că era sigură că momentul a fost fotografiat de către paparazzi.

„A plecat Anghel să plătească nota, dar ea era deja plătită. El s-a dus să o și ducă băieților acolo. Eu am crezut că el vine după mine și când m-am uitat în spate el dispăruse. Și cum mă prostesc eu așa și mă alint, am fugit și i-am zis când a venit: ‘Gata, nu mai! Conduc eu`. El: `Lasă, conduc eu`. Și l-am îmbrâncit acolo în stradă ca să mă lase să conduc eu. Fiind gravidă, el a vrut să conducă el, ca să mă protejeze, să nu mă lovesc. Problema e că am avut un moment de paranoia și atunci când am urcat în mașină m-am și gândit: `Ce-ar fi când l-am îmbrâncit, fix acum să mă fi pozat cineva și să dea că ne-am bătut în stradă`”, a spus artista pe Instagram.

În mai puțin de o lună, Theo Rose își va strânge în brațe băiețelul. Ea i-a ținut la curent pe urmăritorii săi cu toate etapele prin care a trecut în sarcină. Ea a spus și câte kilograme a acumulat în sarcină.

„Mi se pare mult să zic cât m-am îngrășat pentru că eu în primul trimestru mai degrabă am slăbit, fiindcă am avut grețuri. Am plecat de la o greutate de 45 de kilograme. Nu m-am omorât cu mâncatul, dar este normal să iei greutate. După ce nasc mi-aș dori să rămân la 55 de kilograme. Mi se pare, în sfârșit, că arăt și eu a om, am și eu obraji. Sarcina asta a fost minune pentru mine, am scăpat de stres și anxietăți”, a spus Theo Rose.