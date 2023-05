Carine aduce în playlisturi 911

După „Call Me When You're High", Carine, una dintre vocile fresh ale momentului, aduce vara aceasta în playlisturi „911". Compus și produs de către Marius Dia alături de Carine și Călin Grăjdan, „911" este o poveste muzicală ce ascunde mai multe nuanțe și dezvăluie o poveste în care o să se regăsească fiecare ascultător.



După succesul colaborării cu DJ SAVA pentru piesa „Sea Lo Que Sea", artista a lansat „Magique", prima ei piesă din cariera solo, cu un videoclip senzual. La scurt timp după, frumoasa Carine a urcat pe scenă în fața a mii de oameni alături de DJ SAVA în cadrul ENMODA International Awards Night, unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică din Balcani.



Au urmat apoi piese precum „No Time" și „Falling", ce îmbină beat-uri dance cu influențe balcanice, a colaborat pentru prima oară cu Miriam Amat și au lansat împreună „Rendez Vous", un single însoțit de un videoclip ce pune în evidență senzualitatea și șarmul celor două artiste, dar și „Sing it Back".