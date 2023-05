Tina Turner le-a spus lui Cher și lui Oprah că este pregătită să moară. Ultimele cuvinte ale legendarei Tina Turner

„S-a luptat cu această boală atât de mult timp și a fost atât de puternică, așa cum crezi că ar fi trebuit să fie. Dar știu că spre final, mi-a spus odată, mi-a spus: 'Sunt foarte pregătită'. Pur și simplu nu mai vreau să suport asta” , a declarat Cher, în vârstă de 77 de ani, în emisiunea „The Beat with Ari Melber" de la MSNBC, potrivit Page Six .

Cher a mai spus că și-a dat seama cât de gravă este starea prietenei sale, astfel că a prețuit fiecare moment trăit împreună.

„Am început să merg să o vizitez pentru că m-am gândit: "Trebuie să dedic acest timp prieteniei noastre, ca să știe că nu am uitat-o". Așa că, cu toții am mers pe rând și am petrecut timp cu ea și asta a făcut-o fericită”, a mai declarat cântăreața.