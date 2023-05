Gina Pistol și Smiley, imagini de la nunta de basm! Cei doi au petrecut până dimineață alături de cei 300 de invitați

Smiley și Gina Pistol s-au căsătorit în acest weekend, în cadrul unui eveniment desprins din basme. Fotografiile vorbesc de la sine, iar proaspeții căsătoriți au petrecut până în zori alături de cei 300 de invitați.

Nunta anului, pentru că așa a foat numită, s-a desfășurat în acest weekend într-un cadru de poveste. La câțiva pași de Capitală, în pădurea Snagov, Smiley și GIna Pistol și-au unit destinele pentru totdeauna. Cei doi au petrecut până dimineață, iar alături le-au fost familia, dar și foarte mulți prieteni apropiați și colegi.

După cununia religioasă, Smiley și Gina Pistol au ajuns la localul din Snagov și, în aplauzele celor 300 de invitați, ei au dansat valsul mirilor pe melodia lui Leonard Cohen, "Dance me to the end of love." Smiley și Gina s-au privit cu multă dragoste, s-au îmbrățișat și s-au sărutat cu pasiune pe durata întregii seri.

Imediat după vals, Gina și-a schimbat rochia albă cu influențe boeme, într-o ținută strălucitoare, lungă, semitransparentă, cu care a dansat până dimineață. La rândul său, Smiley a renunțat la costumul bej și a îmbrăcat un sacou decorat în întregime cu imagini cu el și cu Gina.

Atmosfera la petrecere a fost întreținută de Damian Drăghici, Luis Gabriel, Connect-R, dar și trupa AZUR. Tortul alb, de cinci etaje, decorat cu bujori albi și floarea miresei, la fel ca buchetul Ginei Pistol, a venit pe genericul serialului Familia Bundy - "Love and marriage."

După dans, invitații s-au delectat cu meniul special ales de Gina și Smiley. Preparatele au inclus sarmale, file de biban cu piure de trufe, antricot de vită, mini burgeri și pastramă de berbecuț.

Acum, Smiley și Gina se pregătesc să plece în luna de miere. Cei doi proaspeți căsătoriți vor petrece câteva zile de poveste în sudul Franței, acolo unde vor pleca săptămâna viitoare.

Vizionare placuta