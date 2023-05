Cătălin Botezatu a comentat ținutele alese de Gina Pistol și Smiley la nuntă: Au ales o vestimentație care îi caracterizează

Gina Pistol și Smiley s-au căsătorit în acest weekend, după 7 ani de relație. Cei doi au făcut pasul cel mare într-un cadru de poveste, iar ținutele pe cale le-au purtat în ziua cea mare au fost îndelung apreciate de internauți.

Recent, Cătălin Botezatu a analizat pentru revista VIVA! alegerile vestimentare ale mirilor. Creatorul de modă a fost impresionat de look-ul Ginei și a dat-o drept exemplu de eleganță și simplitate pentru viitoarele mirese. Botezatu a lăudat și pantofii Ginei, dar și buchetul creat din floarea miresei și accesorile chic pe care partenera de viață a lui Smiley le-a ales pentru nuntă.

Îmi place părul coafat lejer și machiajul discret, fin. Este un look care o caracterizează și care mie îmi place foarte mult, este simplu, modern și de bun gust. Gina este naturală și frumoasă. E timpul să învețe miresele că se poate și așa. Gina are bijuterii foarte prețioase, de la un brand cunoscut, cu briliante. Se vede că sunt alese cu cap, foarte frumoase, asortate, dar deloc ostentative.

Creatorul de modă i-a lăudat și ținuta lui Smiley, care s-a potrivit cu rochia Ginei. Simplitatea a fost cheia și în cazul artistului.

În cadrul evenimentului, frumoasa mireasă a povestit cum și-a ales rochia. Ea a văzut o poză cu ținuta pe Pinterest și a aflat că este din Israel. Cum Gina și-a dorit-o foarte mult, ea a făcut tot posibilul să o aibă în ziu nunții sale.

„Pantofii sunt superbi, dar nu reziști pe ei mai mult de patru-cinci ore. Rochia e cumpărată din Israel. Am văzut-o mai demult, pe Pinterest, acum vreo cinci ani cred, și am zis de atunci că dacă e să mă mărit, asta e rochia pe care o doresc. După ce m-a cerut, am căutat-o și am aflat că e făcută de cineva din Israel”, a spus Gina Pistol, conform click.ro.