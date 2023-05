Alexandra, fiica lui Liviu Dragnea, actriță în devenire! Tânăra este căsătorită cu Alex Mațaev, câștigător X Factor 2013

Alexandra Dragnea, fiica lui Liviu Dragnea din mariajul cu Bombonica, este o tânără care promite multe în lumea actoriei. Ea a studiat jurnalismul și a vorbit pentru fanatik.ro despre proiectele sale de viitor, dar și cum arată viața sa acum, departe de contextul politic în care este implicat tatăl său.

În anul 2016, Alexandra Dragnea a participat la un workshop susținut de Ivana Chubbuck, celebra pentru cursurile sale de teatru, iar în anul 2018 a plecat să sudieze actoria în State. Ulterior, ea a jucat într-un videoclip de-al soțului ei, Alex Mațaev, cîștigător X Factor 2013, dar și în scurt metrajul "Magdalena".

"În timpul școlii am participat la diferite programe de actorie, cursuri de teatru și workshopuri. Dar, după ce am absolvit un conservator de actorie la Institutul Lee Strasberg din Los Angeles, pot spune că am început să mă concentrez pe a construi o carieră în acest domeniu”, a declarat Alexandra Dragnea, care a jucat în multe dintre videoclipurile soțului ei, Alex Mațaev, iar debutul l-a avut într-un scurtmetraj intitulat „Magdalena”.