Carmen Bruma, rețetă de vară sățioasă și sănătoasă. Uite preparatul cu care se menține în formă

Carmen Brumă le-a dezvăluit internauților rețeta sa preferată pentru această vară. Preparatul este sănătos, gustos și sățios. Tu l-ai încerca?

Carmen Brumă are mare grijă de sănătatea sa și consumă doar acele preparate care îi dau vitaminele și mineralele de care are nevoie. La cei 46 de ani pe care îi are, partenera de viață a lui Mircea Badea are mare grijă de felul în care arată și consumă alimente proaspete, bogate în nutrienți.

Recent, ea le-a făcut o dezvăluire importantă internauților și le-a vorbit despre rețeta sa preferată pentru această vară. Carmen Bruma obișnuiește să își prepare o salată cu beneficii clare asupra sănătății, dar și gustoasă și sățioasă, în același timp. Vedeta le-a dat toate detaliile internauților.

Ingredientele pe care Carmen Bruma le folosește pentru salata de vară sunt: sfeclă roșie, ceapă verde, pătrunjel, leurdă, nuci, caș proaspăt de capră, ulei de măsline și trei ouă fierte. Se poate adăuga și ulei și sare, în funcție de preferințe.

„Vă arăt, astăzi, una dintre rețetele mele preferate de salată care poate fi o masă în sine, pentru că este foarte sățioasă și are toți macronutrienții necesari: proteine, carbohidrați și grăsimi sănătoase. Aveți nevoie de sfeclă roșie coaptă, un excelent tonic pentru ficat, ceapă verde, pătrunjel, mergea și niște leurdă, dar nu mai aveam, nuci românești, caș proaspăt de capră, ulei de măsline și niște ouă fierte – eu am folosit trei”, a detaliat Carmen Brumă, pe pagina sa de Instagram.

Modul de preparare este unul foarte simplu, așa cum și-a obișnuit Carmen Bruma urmăritorii. Ingredientele se taie mărunt și se amestecă împreună cu uleiul de măsline și sarea.

Vizionare placuta