Cinci criterii de care sa tii cont cand nu vrei sa dai gres cu un cadou

Cadourile reprezinta o maniera prin care iti poti arata atasamentul si sentimentele fata de o persoana. Si cum gesturile vorbesc de la sine, probabil te intrebi cum sa alegi cea mai buna varianta pentru un om special din viata ta. Ei bine, exista mai multi factori de care sa tii cont in acest sens.

1. Ai in vedere interesele si hobby-urile persoanei

Acesta este cel mai important aspect atunci cand vine vorba de achizitionarea cadoului potrivit. Asigura-te ca ai in vedere preferintele si felul in care cineva obisnuieste sa isi petreaca timpul liber si surprinde-l cu un produs care sa se ii vina in ajutor.

Spre exemplu, daca este vorba despre o persoana aventuriera ce nu spune niciodata nu unei noi escapade, atunci iti poti indrepta atentia catre un kit multifunctional pentru salbaticie. Acesta contine toate ustensilele necesare unei drumetii montane.

Pentru cei ce obisnuiesc sa petreaca mai mult timp in confortul propriei locuinte, lucrurile se schimba. Ideal ar fi un decantor pentru vin, dispozitiv ce se dovedeste a fi foarte util in aerarea vinurilor.

Astfel, persoana ce primeste in dar un decantor il va folosi ori de cate ori este gazda unei petreceri sau pur si simplu cand desface o sticla de vin inainte de cina.

2. Varsta, mai importanta decat ai crede

Odata cu trecerea timpului, se schimba si prioritatile in viata unui om. Daca la 20 de ani tot ce isi doreste cineva este sa petreaca pana in zori, treptat fiecare tinde sa isi indrepte atentia catre altfel de modalitati de petrecere a timpului liber. Atunci cand te gandesti la cadouri inedite barbati , s-ar putea sa crezi ca o masa de fotbal este cea mai buna varianta. Ei bine, este! Insa acest cadou este recomandat indeosebi barbatilor aflati la prima tinerete, a caror pasiune sunt sporturile.

Este posibil ca domnii trecuti de 40 de ani sa fie mai entuziasmati de o husa cu centre de masaj, de exemplu.

3. Tine cont de ocazie

Nu trebuie sa astepti o zi speciala pentru a oferi cuiva un cadou frumos si util. Totusi este bine sa tii cont de evenimentul la care iei parte si sa te asiguri ca alegi un dar potrivit in acest sens.

Spre exemplu, daca iei parte la o cina formala alaturi de seful tau si de ceilalti colegi de birou, poti avea in vedere daruirea unui cadou rafinat, cum ar fi un decantor de vin in forma de diamant.

La polul opus se afla intalnirile cu gasca de prieteni, unde distractia este in toi si atmosfera este mult mai relaxata. Da prietenul tau cel mai bun o petrecere in aer liber cu ocazia aniversarii sale? Perfect! Ofera-i in dar un set cadou pentru bere artizanala!

4. Mare atentie si la caracterul unui om

Dupa cum bine stii deja, fiecare om este diferit. Unii tin la glume si adora umorul, iar altii sunt mai sobri. Asculta-ti intuitia si vei vedea ca vei reusi sa alegi un cadou potrivit in raport cu caracterul persoanei aniversate.

Cei mai buni prieteni se vor bucura de un pistol cu bani, insa tatal tau nu va parea la fel de entuziasmat de un cadou hazliu cum ar fi de un set cu ustensile pentru gratar, spre exemplu. In viata conteaza foarte mult sa stii ce sa alegi, iar acest principiu se aplica si in cazul cadourilor. Indreapta-ti atentia catre un cadou care sa reflecte munca si efortul depus in a-l alege.

5. Bugetul, un factor decizional

Bugetul este deseori in criteriu de alegere a unui cadou. Ceea ce este bine de stiut este faptul ca poti sa dai lovitura si cu un cadou al carui pret de achizitie nu iti depaseste bugetul. Exista o multime de variante accesibile oricui, trebuie doar sa acorzi atentie magazinului de unde urmeaza sa faci cumparaturi.

In concluzie, exista cateva aspecte importante de care este bine sa tii cont cand alegi un cadou. Orice mica atentie nu doar ca va aduce zambetul pe buze unei persoane speciale din viata ta, dar se va transforma totodata intr-o amintire de neuitat. Asigura-te ca urmezi îndeaproape recomandarile mentionate anterior si opteaza pentru un cadou unic.

Sursa poza: canva.com

Vizionare placuta