Cine este Laura Giurcanu de la America Express. Influencerița a câștigat cel de-a doilea sezon al emisiunii Next Top Model

Laura Giurcanu este una dintre concuentele celui de-al șaselea sezon al emisiunii America Express. Aceasta face echipă cu buna sa prietenă, Sânziana Neagu și deși este cunoscută de tinerii din mediul online, au fost foarte mulți oameni care s-au întrebat cine este.

Ei bine, Laura Giurcanu are 26 de ani și încă de când era mică, visa să ajungă cunoscută și apreciată pentru munca sa. Inițial, și-a dorit să fie medic, iar mai apoi a făcut atletism timp de șapte ani, dar nu a fost drumul ei nici acela. A continuat să creadă în ea și în visurile sale, iar în anul 2011 a fost marea câștigătoare a emisiunii “Next Top Model by Cătălin Botezatu” sezonul 2. Mereu a spus despre momentul acela că a fost unul care i-a schimbat viața, pentru că un an mai târziu a ajuns să pozeze pentru publicații precum Vogue, Elle, Cosmopolitan, Glamour și Grazia.

În anul 2015, și-a deschis primul canal de YouTube pe care a continuat să fie activă, pe care a adunat mii de subscriberi și unde oamenii au început să o aprecieze din ce în ce mai mult pentru ceea ce făcea. Un an mai târziu, Laurei Giurcanu i s-a oferit premiul “Best use of video in blogging” la Digital Divas Awards, acesta fiind în mod clar încă un motiv în plus de bucurie pentru ea. Au urmat multe alte premii importante pentru ea, dar și proiecte în care s-a implicat și pe care le-a dus cu succes la capăt.

