Atipic este mesajul PETREI în cel mai nou single

Iubim, trăim și simțim „Atipic"! Acesta este mesajul pe care artista din Republica Moldova, PETRA, îl transmite prin muzică și versuri în cel de-al cincilea single pe care l-a pregătit. Cu muzica și versurile compuse de către PETRA, Gabriel Huiban, Randi, Mattias Bylund și Arsenium, „Atipic" este despre sentimentele care se trezesc, despre momentele neașteptate și întâmplările ce te fac să simți involuntar. Single-ul este însoțit de un clip artistic, amoros și ușor controversat.

„Piesa «Atipic» are un loc special în inima mea pentru că am scris-o și am dedicat-o unei persoane foarte speciale din viața mea. «Atipic» este despre intensitate și trăire, iar asta se simte prin versuri, pe care le-am scris eu împreună cu Gabriel Huiban, Andrei Ropcea și Arsenie Todiraș. Producția a fost realizată de Gabriel Huiban, iar viorile (de care pur și simplu m-am îndrăgostit), au fost trase de Mattias Bylund, care lucrează cu artiștii internaționali, precum The Weekend, Ariana Grande și mulți alții. Fiind o baladă despre o dragoste atipică, eu împreună cu regizorul ne-am dorit ca și clipul să portretizeze ceva mai mult decât relația clasică. Din acest motiv, am introdus încă un personaj în povestea noastră. Nu o să vă spun care este relația celor trei personaje, fiindcă nici noi nu avem un răspuns clar. Totul rămâne deschis la interpretarea publicului", povestește PETRA despre noul său single.



Cei care i-au descoperit talentul PETREI au fost părinții ei, iar de atunci au început și primele ei ore de canto, solfegiu, pian și, respectiv, primele concursuri. PETRA își scrie singură textele, pentru că viața sa o inspiră și a pregătit deja o mulțime de piese împreună cu producătorul ei muzical, Gabriel Huiban, care îi este și manager. În urmă cu un an, PETRA și-a deschis sufletul prin muzică și a lansat prima sa piesă din cariera muzicală: „Sunt bine". Au urmat „Ireligios", „Mai dansează", alături de Randi și „Move Like Chaplin", alături de DJ SAVA.

Vizionare placuta