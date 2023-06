Misha, mărturisiri sincere după ce Connect-R a recunoscut public că a înșelat-o în timpul căsniciei

Misha și Connect-R au trăit o frumoasă poveste de dragoste, în urma căreia s-a născut Maya, fiica lor. Divorțul celor doi artiști a surprins pe toată lumea, mai ales că nimeni nu a știut care au fost motivele pentru care s-a ajuns la separare.

Acum, Connect-R a făcut dezvăluiri bombă în cartea pe care a lansat-o recent, intitulată "În livada cu nuci". El a scris în cartea sa că și-a înșelat soția de mai multe ori, motiv pentru care Misha a ales să divorțeze de cel cu care a visat că va rămâne o viață întreagă alături. Artistul a mai spus că nu își va reface viața sentimentală până când Misha nu va începe o poveste de iubire cu un alt bărbat.

Întrebată ce părere are despre mărturisirile făcute de Connect-R, Misha a reacționat imediat. Frumoasa artistă a mărturisit că nu se gândește la o nouă relație și vrea să se axeze pe carieră.

Misha, probleme cu greutatea! Artista mănâncă compulsiv, din cauza stresului. Cum reușește să țină în frău kilogramele în plus?

„E o chestie care vine de la sine, la fiecare dintre noi care va dori să facă pasul ăsta. Momentan, nu e cazul la nici unul dintre noi. Nu am de gând să îmi refac viața, nu îmi stă gândul la așa ceva. Sunt axată pe carieră, urmează să scot câteva piese și mă axez foarte tare pe treaba asta. Chiar nu îmi arde de așa ceva în momentul de față. Nu simt nevoie, nici nu aș avea timpul necesar să aloc unei relații. Dacă el va aștepta ca eu să fac pasul ăsta, va avea de așteptat mult și bine”, a spus Misha, pentru antenastars.ro.

Cu toate că au divorțat, iar la mijloc a fost multă suferință, Misha a păstrat o relație bună cu Connect-R. Artiștii merg în fiecare an în vacanță alături de Maya, de ziua ei, pentru a petrece timp exact ca o familie.

„Pentru Maya facem aceste vacanțe, de obicei, mergem în vacanțe în fiecare an de ziua Mayei, pentru că, logic, copilul se bucură de momente petrecute cu ambii părinți. Noi nu am discutat niciodată cu Maya subiecte de genul, este un copil și noi vrem ca ea să își păstreze această puritate de copil. Nu am băgat-o niciodată în subiecte de genul ăsta. Înțelege foarte multe lucruri fără să întrebe”, a mai mărturisit artista.