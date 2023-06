Andreea Antonescu a pierdut bani la cazinourile din Las Vegas! Ce și-a promis vedeta: Nu mai fac...

Andreea Antonescu se află în această perioadă în America, acolo unde a mers pentru a-i putea fi alături Siennei, fiica sa cea mare, la aniversarea ei. Vedeta a plecat fără micuța Victoria, pe care a lăsat-o acasă în România, pe mâini sigure.

Aflată peste ocean, Andreea Antonescu profită de toate distracțiile din America și nu ezită să le arate și internauților cât de bine se simte. Recent, artista a postat o imagine dintr-un cazino din Las Vegas, acolo unde a mers pentru a face câteva poze. Îmbrăcată cu o ținută sexy, având o fustă scurtă și o bluză cu un decolteu generos, Andreea Antonescu a părut ca știe exact cum se folosesc aparatele de jocuri de noroc.

Vedeta le-a făcut și o mărturisire urmăritorilor săi și le-a spus că, la un moment dat, a pierdut bani la un cazino, iar de atunci nu s-a mai atins de jocurile de noroc.

”O singură dată am jucat la cazino, prima data când am ajuns în Vegas, am introdus în aparat 1 dolar, am câștigat 20, pe care i-am pierdut în 30 de secunde. Mi-am promis să n-o mai fac vreodată și de atunci singurul motiv pentru care merg la cazinourile din Las Vegas este să las aici o poză.”, a povestit artista.