Oana Roman, enervată la culme de șoferii bucureșteni: E plin de nesimțiți!

Oana Roman este cunoscută pentru firea sa sinceră, dar și pentru părerile fără perdea pe care le oferă în mediul online. Vedeta împărtășește tot ce i se întâmplă cu internauții și nu ezită să le ofere detalii din viața sa de zi cu zi.

Recent, Oana Roman și-a arătat indignarea pe pagina sa de Instagram, după ce a fost călcată pe nervi de șoferii bucureșteni. Fiica lui Petre Roman a mărturisit că s-a săturat de oamenii care nu au un comportament adecvat în trafic și pe care trebuie să îi suporte. Revoltată și în cale afară de nervoasă, Oana Roman le-a povestit urmăritorilor săi evenimentele prin care a trecut.

”Azi e miercuri, la mine e ca și cum ar fi marți 13. Am plecat din oraș înapoi în Tunari, din Tunari m-am întors să mă duc în Dorobanți la poștă să iau niște plicuri. Relația mea cu șoferii din traficul din București este din ce în ce mai complicată. Este plin de nesimțiți, de melteni, de needucați.

După ce m-am învârtit să găsesc un loc de parcare, am hotărât să mă parchez foarte departe și să merg pe jos. Am găsit un loc unde trebuia să parchez lateral dreapta. Am semnalizat și domnul din spate a venit până în fundul meu, nu m-a lăsat să parchez. Domnul s-a parcat în locul meu.”, a spus Oana Roman pe Instagram.