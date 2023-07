Ana Baniciu, momente dramatice după un accident: Medicii au spus că trebuie să fiu operată pe creier

Prin ce a trecut fiica lui MIrcea Baniciu, în urmă cu mai mulți ani?

Ana Baniciu este o artistă iubită, care și-a creat o comunitate strânsă în mediul online. Pentru că împărtășește adesea lucruri din viața sa, fiica lui Mircea Baniciu nu a făcut nici de această dată excepție.

Artista le-a povestit urmăritorilor săi de pe Instagram prin ce peripeții a trecut în urmă cu mai mulți ani, pe vremea când era doar o fetiță. Aflată la munte cu tatăl ei și cu câțiva prieteni de familie, Ana Baniciu a căzut din pat, lovindindu-se foarte tare la cap. Ea a ajuns de urgență la spital, acolo unde medicii i-au spus că se impune de urgență intervenția chirurgicală pe creier.

Artista a făcut de urgență un CT, iar medicii i-au spus că are un hematom pe creier.

În cele din urmă, Ana Baniciu nu a mai ajuns la operație. Ca prin minune, acel hematom a dipărut. Părinții artitei au mers cu ea la un spital din Timișoara, acolo unde a repetat CT-ul.

„Nu a fost nicio repercusiune. Am stat două săptămâni în spital. M-au ținut pe antibiotice, nu mai știu ce mi-au dat în perioada aia. Cert este că părinții au ajuns la concluzia că e mult mai riscant să mă opereze decât să nu mă opereze. După șase luni, am fost la Timișoara, am făcut RMN-ul și nu mai aveam nimic. Eram curată ca lacrima”, a continuat artista.

