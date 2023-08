Cum să alegi hrana ideală pentru animalul tău de companie?

Umedă sau uscată? Ce ingrediente ar trebui să conțină? Care este doza zilnică corectă? Dacă te-ai săturat să cauți cea mai potrivită hrană pentru câinele și pisica ta, nu mai pierde timpul pentru că noi avem soluția.

Oricine are un câine sau o pisică știe cât de simpatice și iubitoare sunt aceste animale. Sunt adesea considerate parte a familiei și, prin urmare, merită tot răsfățul și atenția noastră. Inclusiv atunci când vine vorba de masă. Știai că animalul tău drag trebuie să aibă hrană adecvată pentru nevoile lui speciale? De asemenea, o nutriție corectă pentru câinele sau pisica ta este la fel de importantă ca vaccinarea sau deparazitarea.

Importanța alimentelor potrivite

Fie că este vorba despre hrană umedă sau doar câțiva biscuiți pentru câine sau despre tipul de hrană pentru pisică, există ceva esențial: să se potrivească animalului tău de companie. Numai așa vei putea promova starea de bine a animalului tău de companie, evitând unele boli, precum cele ortopedice, respiratorii, cardiace, reproductive, hepatice sau chiar endocrine. Prin urmare, este esențial să-i oferi o dietă nutritivă și echilibrată. Ce trebuie să conțină hrană pentru animalul de companie:

- Proteinele, care sunt luate din carne (pui, miel, rață sau mistreț) și pește (somon, sardine sau ton), furnizează aminoacizi esențiali, nutrienți pe care organismul animalului nu îi poate sintetiza singur, dar care sunt fundamentale pentru animalul tău.

- Lipide, numite în mod obișnuit „grăsimi”, trebuie să conțină omega-3 și omega-6 (disponibile în ulei de somon, ulei de soia sau semințe de floarea soarelui).

- Carbohidrații, precum cartofii, quinoa, orezul sau grâul, sunt importanți pentru că furnizează energie și fibre. Aceștia nu trebuie însă să fie prezenți în cantități excesive, pentru a evita creșterea greutății corporale a animalelor.

- Surse bogate în minerale și vitamine, pe care le găsim în legume (morcovi, dovleac sau broccoli) și fructe (banane, mere, afine sau rodii).

Prin urmare, câinii și pisicile ar trebui să aibă o dietă diversificată. Totuși, amintește-ți că nu sunt oameni, așa că nu vor avea aceleași nevoi că ale tale. De exemplu, ideea că animalele ar trebui, că și noi, să aibă o dietă variată nu este corectă. Câinii și pisicile au preferințele lor pentru gust, textură, printre altele, dar de îndată ce înțelegem ce alimentație le place cel mai mult și ne asigurăm că este echilibrată din punct de vedere nutrițional, este indicat să rămânem la același tip de dietă.

Spre deosebire de noi, oamenii, o variație constantă între diete poate modifica flora intestinală a animalelor și poate provoca probleme gastrointestinale, cum ar fi vărsături și diaree. Desigur, uneori, fie din motive de sănătate, fie din lipsa poftei de mâncare a animalului, este necesar să-i schimbe alimentația. În aceste cazuri, medicul veterinar recomandă să existe o tranziție treptată (aproximativ o săptămână) atunci când schimbăm hrana pentru animale .

Diferitele tipuri de alimente

A căuta hrană pentru câinele sau pisica ta poate să nu fie întotdeauna un proces simplu, deoarece pe piață apar tot mai multe mărci și tipuri de alimente. Știi diferența dintre o dietă uscată și una umedă? Și ai auzit de mixfeeding? Dieta uscată este cel mai practic tip de hrană. Poate avea diferite arome, forme și dimensiuni de ambalaj diverse și se dovedește a fi mai economică. De asemenea, are o perioadă de valabilitate mai lungă decât hrana umedă. Totuși, hrana umedă are și avantaje: este mai gustoasă pentru majoritatea animalelor și are un conținut mai mare de apă, un nutrient esențial pentru viață. Prin urmare, este recomandată animalelor care sunt bolnave sau care nu au poftă de mâncare. Mixfeeding-ul constă în hrănirea bazată pe o dietă uscată și umedă. Astfel, a cunoaște cel mai bun tip de hrană pentru câinele sau pisica ta va depinde de nevoile fiziologice și de gustul fiecărui animal.

Cumpărarea hranei: ce trebuie luat în considerare

La urma urmei, ce ar trebui să iei în considerare atunci când achiziționezi hrană pentru câinele sau pisica ta? O multitudine de factori:

Specii: Toate animalele au nevoi nutriționale specifice. Astfel, tipul de hrană pentru un câine va fi diferit de cel al unei pisici .

Vârsta: Animalele tinere au un necesar caloric mai mare decât animalele adulte. De asemenea, au nevoi diferite de calciu, fosfor, proteine, printre alți nutrienți, în vederea creșterii și dezvoltării ideale a oaselor și mușchilor. Astfel, dieta unui pui de câine va fi diferită de cea a unui câine adult. La fel se întâmplă și cu pisicile.

Rasă: Este un factor de luat în considerare atunci când cumperi alimentele, deoarece rasa va dicta dimensiunea pe care animalul o va atinge la vârsta adultă. Acesta este motivul pentru care este obișnuit să vedem la vânzare alimente specifice pentru o anumită rasă de câine sau pisică.

Dacă este sterilizat: La început, poate părea indiferent, dar adevărul este că dieta unei pisici sau câine care este sterilizat trebuie să fie diferită de a celui care nu este. Animalele sterilizate nu ar trebui să aibă o dietă atât de calorică, având în vedere predispoziția lor de a crește în greutate.

Starea de sănătate: A ști dacă animalul are vreo boală este esențială atunci când alegi hrană, întrucât există diete specializate pentru anumite patologii, precum diabetul, insuficiența renală sau alergiile alimentare.

Odată ce ai găsit hrana ideală pentru animalul tău de companie, este important să nu abuzezi de doza oferită, doar pentru că pisica ta nu se poate opri din a mânca acea hrană umedă sau pentru că patrupedul tău iubește o anumită hrană, care are o explozie de arome.

Aportul de calorii pe care trebuie să-l obțină un animal trebuie să fie proporțional cu activitatea sa fizică, astfel încât să aibă energia necesară pentru viața de zi cu zi, dar fără a deveni supraponderal sau obez, ceea ce-i poate condiționa viața. Ține cont de aceste aspecte dacă dorești ca pisica sau câinele tău să ducă o viață fericită și să ne bucure câți mai mulți ani.

Vizionare placuta