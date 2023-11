Lia Bugnar vede un dezavantaj în relația lui Anghel Damian cu Theo:Stacheta lui de înțelegere,de comunicare, e una destul de sus

Lia Bugnar, în vârstă de 54 de ani, a decis să vorbească cu sinceritate despre durerea și suferința provocate de despărțirea de regizorul Anghel Damian. O relație care a durat nouă ani s-a încheiat în urmă cu un an, iar Anghel Damian a început o altă relație cu Theo Rose, în vârstă de 26 de ani, fapt care a atras atenția publicului și a generat diverse speculații în mediul online.

Regizoarea serialului "Clanul" a recunoscut că a fost afectată de comentariile răutăcioase și de acuzațiile conform cărora a fost părăsită din cauza diferenței de vârstă de 23 de ani dintre ea și Anghel Damian. Însă, în cadrul unui podcast, Lia Bugnar a dorit să lămurească situația, evidențiind că vârsta nu a fost niciodată o problemă în relația lor.

"Nu am simțit niciodată că el m-ar fi părăsit doar ca să fie cu o persoană mai tânără. Asta nu a fost niciodată o problemă între noi, diferența de vârstă de 23 de ani dintre noi. Nu a fost un flirt, relația noastră a ținut 9 ani. Nici o secundă nu a fost vorba de vârstă," a declarat Bugnar în podcastul "E vremea mea".

Actrița a subliniat că toate criticile și comentariile răutăcioase au fost extrem de greu de suportat. Despărțirea, în ciuda încercărilor de a-și ascunde tristețea, a stârnit un val de reacții negative care au afectat-o profund.

"Este interesantă în schimb reacția oamenilor, mă refer la comentarii. Reacția oamenilor este canibală la astfel de situații, au păreri, erau sute de oameni, cel puțin din ce am văzut pe Facebook, constituiți într-un tribunal, care vorbeau despre făptura care declanșase marele amor, despre Anghel, despre făptura care fusese lăsată de izbeliște. La toți era: «da, pentru că este bătrână!»", a mai adăugat ea.

Lia Bugnar a mai ținut să precizeze că nu vârsta a fost motivul despărțirii de regizor și că, din contră, în relația actuală a lui Anghel ar putea exista un dezavantaj.

„Nu a avut nicio legătură cu vârsta și știu lucrurile astea pentru că știu ce am trăit și chiar el a explicat în felul ăsta, nu avea legătură! Dimpotrivă, cred că e un dezavantaj undeva acum, pentru că ștacheta lui de înțelegere, de comunicare, e una destul de sus și nu-i ușor după aceea. Dar ne-am descurcat fiecare cum am putut, am ieșit zdraveni amândoi din chestia asta. Nici nu știu dacă vreodată ne-am înțeles mai bine decât în acest moment!“, a concluzionat regizoarea.