SICKOTOY prezintă: KULT SESSION #1 DJ SET - o călătorie sonică printre senzații electronice

SICKOTOY este unul dintre cei mai de succes DJ și producători din Europa Centrală și de Est din ultimii ani și deținătorul unui Premiu Grammy Latin pentru Best Latin, Rock and Urban Alternative Album, pe care l-a obținut prin colaborarea sa cu Pitbull, Mohombi și Wisin pentru "Baddest Girl in Town". SICKOTOY a avut de asemenea colaborări de succes, cu milioane de stream-uri, cu nume precum INNA, Ilkay Sencan, Minelli, Antonia și Elvana Gjata și piesele sale au cucerit topurile radio din Europa Centrală și de Est. Conceptul creativ al lui SICKOTOY include producții cu artiști precum INNA, Alok, Tove Lo, Ilkay Sencan, Arash și alții. În plus, el a experimentat poziția de membru al juriului în competiția "One True Singer" produsă de Global Records și HBO MAX.