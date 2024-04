Inteligența Artificială este aici ca să ne facă viața mai ușoară: Cum o folosești în viața de zi cu zi

Azi, Inteligența Artificială (AI) este adesea privită cu un amestec de fascinație și frică. Există numeroase mituri care planează în jurul acestei tehnologii, alimentate de filme SF și speculații.

De aceea este este important să separăm realitatea de ficțiune și să înțelegem cum AI influențează cu adevărat viața noastră de zi cu zi. De altfel, cel mai probabil și tu folosești deja AI zi de zi, chiar dacă nu îți dai seama.

Iată care sunt cele mai des întâlnite mituri despre AI:

AI va înlocui oamenii

Unul dintre cele mai răspândite mituri este că AI va prelua complet controlul și va înlocui oamenii în multe aspecte ale vieții. În realitate, AI este conceput pentru a lucra alături de oameni, pentru a îmbunătăți procesele și pentru a ne ajuta să fim mai eficienți.

AI nu poate da greș

În ciuda faptului că în spatele tehnologiei care a produs soluțiile AI se află o întreagă știință, adevărul este că AI-ul poate da și erori. Tocmai de aceea, cele mai multe dintre procesele desfășurate pe baza sau cu ajutorul AI necesită și implicare umană.

AI este o tehnologie complicată pe care o vom folosi în viitorul îndepărtat

Chiar dacă pare desprinsă din filmele SF, AI-ul este o unealtă pe care astăzi o folosim cu succes în viața noastră de zi cu zi.

Dacă ți se pare imposibil, iată câteva situații în care și tu folosești deja AI:

Asistenți virtuali: Aceștia sunt deja o parte integrantă a vieții multora dintre noi. Asistenții virtuali ne ajută să găsim informații, să stabilim alarme, să ne gestionăm agenda și chiar să controlăm dispozitivele inteligente din casă, totul cu ajutorul comenzilor vocale. Recomandări personalizate: Platformele online folosesc algoritmi de învățare automată pentru a oferi recomandări personalizate în domenii precum filme, muzică, cărți, produse de cumpărat și multe altele. Aceste recomandări se bazează pe preferințele noastre anterioare și pe comportamentul nostru online. Filtrarea spamului: Majoritatea serviciilor de e-mail utilizează filtre AI pentru a detecta și a bloca mesajele de spam înainte ca acestea să ajungă în inbox. Aceasta ne ajută să menținem să evităm pierderea timpului cu mesaje nedorite. Traduceri automate: Aplicații precum Live Translate disponibile pe telefoanele Samsung utilizează tehnologii AI pentru a oferi traduceri rapide și precise între diferite limbi. De exemplu, atunci când ești în afară țării și vrei să vorbești cu un localnic, aplicația va traduce în timp real. De asemenea, e foarte utilă atunci când vrei să faci o rezervare la un restaurant sau hotel. Tot ce trebuie să faci este să selectezi limba de traducere, să vorbești în limba ta nativă, iar aplicația va traduce instant cu ajutorul AI. Editarea fotografiilor: Multe aplicații și software-uri de editare foto folosesc AI pentru a îmbunătăți calitatea fotografiilor, corectând culorile și adăugând efecte speciale. Samsung Galaxy S24 Ultra îți deschide un nou univers al culorilor și imaginilor pe care le poți edita și reimagina în modalități inedite. Mai mult de atât, funcția Sugestie de editare analizează fotografiile realizate de utilizatori și oferă opțiuni pentru îmbunătățirea imaginii pentru a obține poze mai frumoase și mai clare. Putem găsi rapid informații despre orice obiect pe care-l vedem pe strada sau pe internet cu funcția Circle to Search dezvoltată de Samsung în colaborare cu Google și care funcționează cu tehnologia AI. Ca să te poți bucura de aceasta, tot ce trebuie să faci este să activezi funcția Circle to Search prin apăsarea lungă a butonului Home și deschizi camera telefonului. Apoi încercuiești obiectul sau locul de interesi imediat vei primi rezultatele căutării relevante, furnizate de către Google.

Ca evoluție firească, Samsung a lansat primul telefon cu AI integrat în seria S24, iar ambasadorii brandului îl folosec deja în activitățile lor zilnice. Iată cum i-a ajutat tehnologia AI pe aceștia.

Ela Craciun:

„Cel mai mult imi place functia Circle to search, in felul acesta caut foarte repede orice imi place pe net, dar si in viata reala. Intrebarea :"de unde este piesa x" nu mai are rost sa fie adresata. Telefonul meu inteligent are toate raspunsurile.

Pe locul doi este functia Note assist, care in doar o clipita ma ajuta si face un sumar unui text. Folosesc aceasta functie destul de mult in munca mea, dar și in procesul de invatare, pe care incerc sa il dezvolt in mod continuu.”

Laura Mușuroaea:

„Sunt tare incantata de S24 Ultra, mai ales de functiile AI. Preferata mea este “Circle to search”, fiind o persoana activa, care face multe lucruri, ma ajuta sa gasesc usor informatii. De asemenea, fiind creator de continut, functiile AI pe editare foto sunt absolut wow, ma ajuta sa scot dintr-o poza care nu ma incanta foarte tare una absolut wow!”

Sinziana Iacob:

„Circle to search este cu siguranta cea mai folosita functie AI pe telefonul meu. Cel mai mult imi place faptul ca ma ajuta sa gasesc intr-o secunda obiecte vestimentare pe care le vad pe Instagram la creatori de continut din strainatate, care nu precizeaza in caption ce articole poarta. O alta functie AI care imi place foarte mult, este cea care ma ajuta sa scot din fotografii oameni sau obiecte ce nu vreau sa apara in cadrul meu.”

Este normal să avem temeri și preconcepții despre tehnologiile noi. Cu toate acestea, este important să înțelegem că AI-ul este aici pentru a ne ajuta, nu pentru a ne înlocui. Prin utilizarea inteligentă a acestei tehnologii, putem simplifica sarcinile noastre zilnice, să devenim mai eficienți și să avem mai mult timp pentru lucrurile care contează cu adevărat. Testimonialele influencerilor demonstrează cum AI-ul poate fi integrat în viața noastră cu beneficii evidente, ajutându-ne să fim mai productivi și mai creativi în același timp.

Vizionare placuta