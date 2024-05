Simona Gherghe, adevăratul motiv pentru care a renunțat la Acces Direct: E un format solicitant și controversat, greu, apăsător

Simona Gherghe, una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România, a luat o decizie curajoasă în 2018, atunci când a ales să se retragă din cadrul emisiunii „Acces Direct”. Deși această schimbare a fost primită cu uimire și întrebări din partea publicului, abia acum vedeta a dezvăluit motivele ce au stat la baza acestei decizii.

Timp de opt ani, Simona Gherghe a fost fața emblematică a show-ului, aducând în casele telespectatorilor subiecte dintre cele mai variate. Cu toate acestea, după a doua naștere, vedeta a simțit că emisiunea o consumă mult prea mult, iar povestile tragice prezentate în cadrul acesteia și-au lăsat amprenta asupra sa.

„Atât am rezistat. E un format solicitant și controversat, greu, apăsător. Atât am putut duce sufletește. După ce l-am născut pe Vlad, le-am spus că eu nu mai pot face formatul, dar că aș putea să mă întorc dacă schimbăm totul acolo: și formatul, și numele. S-o luăm de la zero. Ei au considerat că încă are potențial, așa că l-au păstrat în grilă. Și, după cum se vede, formatul face cifre și are fanii săi și azi", a dezvăluit Simona, potrivit viva.ro.