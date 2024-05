Interviu Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea Vocea României 2023. Schimbări majore și un album de debut

Te invităm să o cunoști mai bine pe talentata Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea ediției de anul trecut de la Vocea României. Artista tocmai și-a lansat albumul de debut și pregătește multe surprize pentru această vară.

KUDIKA: Felicitări pentru lansarea albumului "Capitanu"! Ce reprezintă pentru tine acest album și cui îi este adresat?

Alexandra Căpitănescu: Mulțumesc frumos! Ep-ul CĂPITANU' reprezintă pentru mine debutul meu ca artist. Este despre dezamăgiri și reușite. Este pentru toți oamenii care vor să trăiască și care își doresc să realizeze ceva, pe orice plan, indiferent de cine sau ce le stă în cale

KUDIKA: Cum te-ai simțit în timpul concertelor sold out din București, care au marcat lansarea albumului tău? Cum a fost experiența de a împărtăși muzica ta cu un public atât de entuziast?

Alexandra Căpitănescu: A fost genial!!! M-am distrat cu oamenii care au fost în public. Primul concert sold out a trecut atât de repede, dar ne-a încărcat cu o energie unică, atât pe mine, cât și pe băieții din bandul meu. Am cântat toate piesele de pe EP, iar publicul m-a surprins fiindcă deja știa versurile. Le mulțumesc băieților din band pentru că m-au ajutat să concep acest show. Acum suntem o trupă, cei mai buni prieteni și o echipă.

KUDIKA: Ce înseamnă pentru tine să câștigi Vocea României în 2023 și cum crezi că această experiență te-a influențat ca artist?

Alexandra Căpitănescu: După Vocea României, viata mea s-a schimbat radical. Practic, m-a pregătit pentru ceea ce urmează. M-a învățat să mă adaptez într-un timp foarte scurt, să gestionez anumite emoții și să mă bucur la maxim de experiență. Așteptările sunt foarte mari, ceea ce este un lucru benefic pentru mine, fiindcă mereu vreau să mă autodepășesc. Fac muzică în fiecare zi, am un program încărcat și sunt foarte fericită cu acest lucru. Asta îmi doream de mică. Merg în studio, am repetiții minim de 2 ori pe săptămână, filmez tiktokuri, avem concerte prin țară, vorbesc cu oamenii, primesc mesaje de încurajare și apreciere, deci sunt foarte mulțumită și recunoscătoare.

KUDIKA: Ai fost invitată să cânti la Electric Castle. Ce te-a determinat să accepți această oportunitate? La ce să se aștepte fanii tăi atunci când te vor vedea pe scena festivalului?

Alexandra Căpitănescu: Să cânt la Electric Castle este o experiență unică pentru mine. Doar am putut să visez că această zi va veni, iar acum se întâmplă cu adevărat. Nivelul este unul ridicat. Pe scenele de la Electric vor urca cei mai mari artiști de la noi din țară și nu numai, așa că am început din timp să lucrez la show. Voi cânta piesele mele și îmi doresc ca totul să iasă perfect. Am mari emoții, dar sunt entuziasmată și abia aștept să văd publicul, să ne distrăm împreună și să trăiesc la maxim experiența festivalului.

KUDIKA: Cum ai ales numele "Capitanu" pentru albumul tău și ce semnificație are pentru tine acest titlu?

Alexandra Căpitănescu: Numele meu de familie m-a inspirat să aleg acest titlu. Am vrut să evidențiez faptul că orice este posibil. Chiar dacă ești în subordinea unor persoane și e bine să fie ascultător că ai de învățat multe de la mentorii/șefii tăi, dacă îți dorești să realizezi ceva, nu trebuie să stai cu capul plecat dacă planurile tale nu sunt aceleași cu planurile pe care le au ceilalți cu tine. E bine să fii asumat și chiar dacă greșești, poți învăța din greșelile tale. În cazul meu, mereu am învățat mai bine din greșeli. Eșecul doare, dar dacă îl vezi ca pe o parte din proces, poți trece mai ușor peste.

KUDIKA: Care sunt piesele tale preferate de pe acest album și care este povestea din spatele lor?

Alexandra Căpitănescu: Piesele mele preferate sunt "Fără Tine" și "Umbra Ta". Semnificația din spatele piesei "Fără Tine" este reprezentată de sfârșitul unei relații, momentul în care te poți desprinde de trecutul dureros și cum persoana care suferă realizează că este mult mai bine pentru ea să nu depindă de relația care nu mai funcționa. Dacă "Fără Tine" reprezintă "sfârșitul", "Umbra Ta" reprezintă începutul. În "Umbra ta" este vorba despre o iubire, aparent imposibilă, fiindcă fata își dorește la nebunie să fie cu un băiat care nu este destul de matur emoțional să se arunce într-o relație serioasă. Cu toate acestea, băiatul mereu va fi în mintea fetei și va rămâne dorința ei ascunsă.

KUDIKA: Cum te-ai adaptat la succesul rapid pe care l-ai avut în urma câștigării concursului Vocea României și cum gestionezi presiunea și așteptările care vin odată cu acest succes?

Alexandra Căpitănescu: Încerc să văd mereu partea plină a paharului, fiindcă recunosc, mai sunt momente când nu mă ridic la așteptările mele și mă sfătuiesc cu oamenii care au mai multă experiență decât mine. În acest moment sunt ca un burete care absoarbe orice fel de informație și experimentez în studio până când îmi voi găsi stilul. Am un anumit program și priorități, sunt foarte ocupată și îmi place lucrul ăsta. Când am nevoie de o pauză ies în natură sau plec 2-3 zile acasă la Galați.

KUDIKA: Care crezi că este cea mai mare realizare a ta în cariera muzicală până în prezent și care sunt următoarele tale obiective sau proiecte pe care îți dorești să le atingi?

Alexandra Căpitănescu: Cea mai mare realizare pe plan muzical este câștigarea trofeului Vocea României. Acest lucru mi-a deschis noi uși. Am lansat un EP, am avut 2 concerte sold out, voi mai avea concerte prin țară și lucrurile încep să meargă. Vara care vine va fi încărcată, fiindcă în primul rând am de pregătit concertul de la Electric Castle și vreau să lucrez la cât mai multe piese până când îmi voi găsi direcția.

KUDIKA: Ce planuri ai pentru viitorul apropiat? Unde te pot vedea fanii tăi în această vară?

Alexandra Căpitănescu: În această vară ne vedem pe 11 iunie în Club EXPIRAT, București și la Electric Castle. Voi mai anunța pe rând concerte, dar și alte proiecte curând.

KUDIKA: Un mesaj pentru cititorii Kudika.ro.

Alexandra Căpitănescu: Vă mulțumesc frumos că v-ați făcut timp să citiți acest articol, ne vedem la concerte și dacă mai aveți și alte întrebări, aștept mesajele voastre pe Instagram (alexandra.capitanescu) Sunteți cei mai tari! :)