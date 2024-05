Alin Oprea a aflat de la autorități de infidelitățile soției sale: N-am iubit-o în adevăratul sens al cuvântului...

Într-o discuție sinceră moderată de Denise Rifai la Kanal D, Alin Oprea, cunoscutul cântăreț și compozitor, a adus în prim-plan subiectul divorțului său de Larisa Uță. În cadrul emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai", difuzată recent, artistul a expus motivele care au stat la baza deciziei sale de a păstra secretul infidelităților soției sale timp de doi ani.

Despărțirea oficială dintre cei doi a avut loc în 2021, însă în timpul emisiunii, Alin Oprea a adus în discuție momente tensionate și acuzații reciproce care au marcat parcursul lor conjugal. Cântărețul a făcut dezvăluiri uluitoare, precum schimbarea încuietorii casei de către fosta sa soție, eveniment ce l-a determinat să cheme de două ori poliția pentru a-și recupera bunurile personale.

Motivul pentru care Alin Oprea a ales să nu vorbească despre infidelitatea partenerei sale timp de doi ani a fost pentru a nu afecta bucuria majoratului fiicei lor. Artistul a subliniat că, deși a fost conștient de trădările partenerei sale, a preferat să mențină o atmosferă liniștită pentru binele fiicei lor, evitând astfel să tulbure armonia familială într-un moment atât de important.

În timpul emisiunii, Alin Oprea a oferit detalii privind modul în care a aflat de infidelitatea soției sale, menționând că aceasta i-a fost dezvăluită în urma unei monitorizări a telefoanelor lor de către autorități.

„Doi ani. Practic, eu n-am crezut când am aflat lucrul ăsta. Când am auzit convorbirile, eu n-am crezut și mi-am dat seama că mi s-a spulberat nu doar un vis, ci mi s-a spulberat familia și că eu, din momentul ăsta, după ce aflu așa ceva, cu probabilitate de 100%, n-o să mai pot merge mai departe.

Dar am ales să ascundem acest moment. Ea mi-a recunoscut atunci. Am sunat-o și mi-a zis că «da, am avut doi, dar uite că o să le spun și copiilor». I-am zis că nu trebuie să le spună, pentru că nu e cazul. Eu am crezut în femeia asta. N-am iubit-o în adevăratul sens al cuvântului, n-a fost femeia vieții mele, dar am respectat-o și am crezut în ea, am avut încredere totală.

Fetița noastră împlinea 18 ani pe data de 2 august 2020 și am stabilit de comun acord ca până atunci să fie liniște, să putem sărbători majoratul fetei și să demarăm procedurile de divorț abia în urma acestei sărbători, să nu-i stricăm copilăria și puritatea fetei. Dar am stricat-o și pe asta într-un final, asta e. A început acel tsunami exact cu o lună înainte de ziua fetei, ca să nu mă pot bucura nici eu,” a declarat Alin Oprea, în cadrul emisiunii de la Kanal D.