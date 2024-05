Iubita lui Mihai Albu, sprijin necondiționat în lupta acestuia cu cancerul! Cum se simte acum designerul de pantofi?

Într-o dezvăluire emoționantă, designerul de pantofi Mihai Albu a împărtășit lumii că se confruntă cu o nouă provocare în viața sa: lupta cu cancerul de prostată. Cu toate că vestea a fost șocantă, Mihai Albu a găsit puterea să își împărtășească povestea și să își exprime recunoștința pentru sprijinul neîncetat al iubitei sale, Elena, de meserie chirurg cardiac.

Momentul în care a primit diagnosticul a fost unul extrem de dificil pentru creatorul de pantofi și partenera sa. Cu toate că nu a avut simptome evidente, analizele de rutină au dezvăluit realitatea tulburătoare: cancerul de prostată. Elena a fost cea care i-a împărtășit această veste dureroasă, iar drumul lor împreună a fost marcat de sprijin necondiționat.

„A fost o perioadă de așteptare de două săptămâni, o perioadă grea de așteptare. Eu am citit prima rezultatul, iar el aștepta lângă mine să-i dau un răspuns. Am tăcut prefăcându-mă că mai am de citit, dar am văzut adenocarcinom. Știam că e vorba de cancer și că urmează o călătorie imprevizibilă, cu un deznodământ pe care nu poți să-l anticipezi. S-a oprit timpul, îți regândești viața. Am fost destul de transparentă, nu am vrut să-i ascund absolut nimic, nu am vrut să-i cosmetizez situația. Am fost permanent acolo. Deși înțelegea ceea ce i se întâmplă, întreba de mai multe ori aceeași întrebare, cu aceleași explicații, însă așa sunt pacienții, nu acceptă diagnosticul și nu vor să creadă că au cancer. Timpul în patologia asta nu este partener, noi suntem împotriva timpului, contra lui”, a povestit Elena.