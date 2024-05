SASU și Irisha fac echipă pentru Lonely - o baladă plină de suflet despre singurătate și speranță

După ce a colaborat cu Anessa pentru „Ajutor", SASU lansează alături de Irisha, „Lonely". Single-ul îmbină elemente synth-pop, iar vocea Irishei completează armonios sound-ul, transformând „Lonely" într-un imn pentru cei care se confruntă cu singurătatea.

Cu o producție impresionantă și versuri care ating suflete, SASU și Irisha creează o experiență puternică ce va rămâne în mintea ascultătorilor. Single-ul face parte din următorul album al lui SASU, „Electric Beginnings", material ce va fi disponibil pe platformele de specialitate începând cu data de 18 mai.



„M-am cunoscut cu Irisha, la filmările pentru clipul piesei «Ajutor». Ea mi-a făcut outfitul. Ne-am înțeles foarte bine încă de la început. La un moment dat, am auzit-o povestind că își dorește să revină în muzică. Atunci, i-am povestit care sunt gândurile mele în ceea ce înseamnă cariera mea și faptul că lucrez la primul meu album. După câteva discuții i-am propus să îmi permită să vin cu o propunere de piesă. A acceptat! Când i-am arătat propunerea, a spus «da» și uite așa a apărut piesa «Lonely». Piesa care culmea, anunță și lansarea primului meu album «Electric Beginnings». Nimic nu este întâmplător în viață și cu siguranță totul are un sens și un scop! Ca exemplu: clipul a fost filmat fix de ziua ei și a fost finalizat fix de ziua mea. Sunt foarte încântat de colaborarea cu Irisha. Este o persoană extraordinară, cu o voce deosebită", spune SASU.



„În câteva săptămâni de când ne-am cunoscut, am intrat în studio și a ieșit un rezultat absolut superb de care suntem toți încântați. La distanță de câteva săptămâni am filmat clip în care băieții mi-au dat mâna liberă pentru a experimenta stilistic. Asta am și făcut. Nouă ne place extrem de mult ce-a ieșit, sperăm să fiți de aceeași părere cu noi. Pe lângă toate acestea, vreau să spun că SASU este un om extrem de deosebit și cu valori foarte sănătoase cum rar întâlnești. De aceea probabil am rezonat atât de bine și lucrurile pur și simplu s-au întâmplat. Totul a fost natural și de la sine", adaugă Irisha.



Datorită pasiunii sale pentru muzică, Adrian Sasu a devenit DJ la vârsta de 15 ani, iar de atunci a lansat o mulțime de remixuri ale unora dintre cele mai mari hituri românești. Până acum, Adrian Sasu a mai colaborat cu DJ SAVA pentru „No Lie", dar și cu IVO pentru „Make Me Yours" și „No Lie", care transmit prin muzică și versuri acel sentiment unic de libertate și bucurie, în ton cu zile fierbinți de vară. Au urmat „Sticle Goale", „We Le Le", „Losing Battle" și „More Than Enough", o melodie lansată în șase versiuni împreună cu noua artistă a scenei autohtone, Anessa.



Irisha, frumoasa artistă origină din Moldova, a urmat Colegiul de Muzica „Ștefan Neaga", apoi Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice și Master la Canto Jazz. Irisha vine dintr-o familie de muzicieni, tatăl fiind profesor de instrumente aerofone, iar mama, profesor de pian. La 14 ani, a învățat să cânte la pian, iar din acel moment, muzica a devenit parte din viața sa. În urmă cu șase ani, artista a lansat prima piesa din carieră - „Fosta Ta", featuring UDDI și „You Lose".