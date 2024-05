Scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și familia Bădălău continuă: Un nou proces intentat de mama lui Gabi Bădălău

Scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și familia Bădălău pare departe de a se sfârși, în ciuda faptului că artista nu mai are nicio legătură directă cu părinții fostului său soț, Gabi Bădălău. Deși divorțul lor a avut loc acum mai bine de cinci ani, disputele legale și personale continuă să persiste. Anul trecut, Rodica Bădălău, mama lui Gabi, i-a deschis Claudiei un proces penal, iar acum a inițiat un nou proces pe cale civilă împotriva acesteia.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au decis să meargă pe drumuri separate în urmă cu mai bine de cinci ani, dar divergențele dintre cei doi nu au fost încă rezolvate pe deplin. În toată această perioadă, conflictele dintre foștii parteneri s-au desfășurat în instanță, iar familia Bădălău a jucat un rol activ în aceste dispute.

Conform informațiilor disponibile pe Portalul Instanțelor de Judecată, Rodica Bădălău a deschis un nou proces civil împotriva fostei sale nurori. Reacția Claudiei Pătrășcanu nu a întârziat să apară, aceasta manifestându-și frustrarea și nemulțumirea față de aceste acțiuni legale repetate.

„Da? Alt proces? Mai pot? De 6 ani tot se încearcă să mi se facă rău pe toate căile posibile. Ba au vrut să-mi ia casa părinților, ba piedici în carieră, urmăriri, amenințări, ba că mă bagă la Obregia, ba să-mi distrugă numele și cariera. Toate căile posibile și imposibile. Ba să îmi ceară mii de euro în instanță. Nu mai știu ce să facă. De curând m-am trezit chemată la criminalistică, înțelegeți ce spun? Eu, la criminalistică, o femeie care nu am făcut în viața mea nimic rău nimănui, cu capul pe umeri, o mamă bună și iubitoare, un prieten și un om loial, o artistă conștiincioasă, punctuală, care a muncit pentru fiecare bănuț.”, a declarat Claudia Pătrășcanu, pentru spynews.ro.

În ciuda acestor dificultăți, Claudia Pătrășcanu a afirmat că se bazează pe credința sa în Dumnezeu pentru a depăși toate obstacolele. Artista a mărturisit că rugăciunea și credința i-au oferit puterea de a rezista în fața încercărilor și că se roagă și pentru cei care îi vor răul.

„Vedeți, doar cu credință am rezistat. Atâta timp cât îl am pe Dumnezeu și Maica Domnului lângă mine, pentru mine asta contează, credința mea. Mă va ajuta de fiecare dată. Niciodată nu mă voi îndepărta de Dumnezeu, oricâte încercări mi-e dat să am. Mă rog pentru acești oameni să-i întoarcă Dumnezeu la credință și să le curețe sufletul de amărăciune și de tristețe. Să-l caute pe Dumnezeu cu toată ființa lor, sincer și adevărat”, a mai spus Claudia Pătrășcanu.