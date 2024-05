AMI vine cu ritmul latino al verii: Ador, Ador

,,Ador, Ador" este ca un adevărat foc de artificii muzicale, o melodie ce te transporte direct la petrecerea verii, cu un cocktail răcoritor în mână și picioarele dansând pe nisipul fierbinte. Cu un ritm care îți trezește simțurile și o chitară ce te îndeamnă să te ridici în picioare și să dansezi până în zori, această piesă este pur și simplu o explozie de energie și fericire. Este exact ceea ce ai nevoie pentru a-ți alimenta petrecerile și aventurile de vară, garantându-ți că va fi pe repeat pe playlistul tău pentru mult timp de acum încolo!

Emil Rengle este partenerul de dans al artistei în videoclipul oficial. Culoare, energie, spectacol sunt cuvintele care definesc videoclipul piesei ,,Ador, Ador", în care AMI dansează alături de talentatul și provocatorul Emil Rengle. Acesta a fost realizat de Quba - regie și color, cu 1st AD și edit - Moza Kaliza, DOP - David Mogan, producție - Loops Production.

Piesa a fost scrisă de AMI, Andrei Ursu, Mario Morar și Ștefan Ioniță. Producția a fost realizată de Ștefan Ioniță, Mario Morar, Adi Colceru, Mario Dorian și mix & master de Adi Colceru.

,<<Ador, Ador>> e un <<back to the origins>> la stilul latino cu care m-am lansat și pe care publicul meu l-a adorat. În urma unui sondaj recent pe Instagram, urmăritorii mei au ales stilul latino, așa că am decis să le ofer exact ce își doresc. Chiar dacă are un vibe summerish, am compus piesa într-o zi friguroasă de iarnă, alături de Andrei Urs, Mario Morar și Ștefan Ioniță, cu gândul la căldura și bucuria verii. Sper că energia și vitalitatea pe care am pus-o în această piesă să se transmită și publicului meu, iar videoclipul în care dansez alături de prietenul meu Emil Rengle să aducă un zâmbet pe fețele tuturor și să îi facă să danseze toată vara. Enjoy!" ne spune AMI.