JO și Liviu Teodorescu au găsit Cel mai scurt drum spre inimile fanilor

După ce am simțit „Fluturii" în stomac și i-am văzut în nenumărate ipostaze inedite în celebra emisiune „Te cunosc de undeva", JO și Liviu Teodorescu au găsit drumul cel mai scurt spre inimile fanilor și colaborează din nou pentru un single cu adevărat special, cu un mesaj puternic - „Cel mai scurt drum".

Cu muzica și versurile compuse de către cei doi artiști alături de Lucian Nagy și Florin Boka, „Cel mai scurt drum" este rezultatul unei colaborări vibrante, ce marchează o nouă etapă în cariera ambilor artiști și vine cu un sound captivant și versuri care vorbesc despre complexitatea iubirii moderne.



„Am început să lucrăm la piesa «Cel mai scurt drum» în timpul sezonului 18 al emisiunii «Te cunosc de undeva» și o lansăm când facem parte din sezonul 20. Liviu este unul dintre artiștii și oamenii mei preferați din univers și sunt tare fericită de fiecare dată să fac muzică alături de el. Este omul pe care te poți baza oricând, aș merge cu el până în pânzele albe. De-a lungul timpului, prietenia noastră ne-a transformat în familie și pot spune că este fratele pe care nu l-am avut niciodată. Ne distrăm și ne completăm incredibil mereu când compunem împreună și cred că asta se datorează chimiei puternice dintre noi. Simt piesa asta ca pe un dar de la Dumnezeu pentru noi, la fel cum a fost cu inspirația atunci când am scris-o. Parcă s-a scris singură. Sperăm să vă placă și să o simțiți cel puțin la fel de puternic cum o simțim și noi", povestește JO.



„Colaborarea cu JO a venit super spontan, am scris împreună piesa în studio într-o singură sesiune. Sperăm să ajungă la inimile voastre la fel de ușor pe cât ne-a ieșit nouă. Cu siguranță, piesa vorbește despre o realitate pe care o trăim toți, despre momentul în care vrei să ajungi la inima cuiva cu orice preț, pe «cel mai scurt drum», chiar dacă «cel mai scurt drum» e de obicei neumblat, nesigur și plin de obstacole", adaugă Liviu Teodorescu.



Cu o voce autentică și un sound muzical bine construit, JO aduce noi perspective în muzica sa. A cucerit publicul și topurile de specialitate cu piese de succes precum „Lacrimile", „Noapte polară", „Adio", „Iubirea mea", „Mă mai ia" (alături de JUNO), „Vocea ta", „Dorul", „Ploaie de vară", „Soare" (alături de RUBY), un imn al bucuriei de a trăi fiecare moment așa cum ne dorim, dar și „Nu mă mai" ce vine ca o continuare a hitului „Mă mai ia". Au urmat „La Mal" (alături de Cabron), single ce a cucerit topurile muzicale, „Aripi", o piesă despre iubire și puterea pe care o are acest sentiment asupra unui om și „Nimeni nu ne poate despărți" (alături de JUNO).



Liviu Teodorescu este una dintre cele mai bune voci masculine din România, iar piesele lui au cucerit publicul de fiecare dată. Artist și compozitor, Liviu a lansat numeroase hituri printre care „Fanele", „Ești Piesă", „Obsesie", „Lista de Păcate", „Ascultă", „Indiferenta", ce au strâns milioane de vizualizări și pe YouTube și pe platformele de specialitate.