VAMERO și Jost colaborează pentru Cure For Lonely

VAMERO este un proiect creat de producătorul polonez Andy Dust și DJ-ul german Vicero. Scânteia pentru VAMERO s-a aprins în 2015, când Andy l-a văzut pe Vicero pentru prima dată în timpul unuia dintre seturile sale de DJ. Au împărtășit o pasiune comună pentru atmosfera întunecată și misterioasă a seriilor lungi petrecute în cluburile din Frankfurt, iar astfel au început să creeze muzică EDM/Dance împreună. După ce au decis să își urmeze drumurile separate pentru câteva luni, s-au reunit în martie 2020, când Andy i-a spus lui Vicero: "băi, ne întoarcem în joc." S-au întâlnit în studio chiar a doua zi și au produs primul demo, pe care ulterior l-au trimis fraților Vinai. Acest lucru a dus la prima lor colaborare cu VINAI, "Rise Up," lansată în mai 2020. "Rise Up" a cunoscut un succes rapid și a fost difuzată de posturi de radio din mai multe țări europene, inclusiv Polonia, Germania, Franța etc. Andy s-a întâlnit ulterior cu duo-ul MOWE și le-a prezentat ideea pentru o piesă numită "Game". MOWE au fost imediat captivați, iar în iunie 2020, "Game" de VAMERO & MOWE a fost lansată oficial. După două lansări de mare succes, Andy și Vicero au devenit și mai dornici să colaboreze și au decis să realizeze o versiune cover a piesei "Bleeding Love" a lui Leona Lewis, pentru care i-au invitat pe duo-ul german LIZOT. Piesa a fost lansată în decembrie 2020 și a ajuns pe locul 3 în topul iTunes din Germania în prima sa săptămână. Cei doi continuă să lucreze la piese noi și ne reamintesc că "aceasta este doar începutul aventurii lor împreună și de acum înainte vor merge numai înainte". Citește și: Jost, DJ, producător și entuziast al muzicii, născut în Hannover, Germania, își canalizează pasiunea pentru muzică în crearea de piese fascinante și răspândirea vibrațiilor pozitive. Călătoria sa muzicală a început după ce a văzut performanța lui Martin Garrix la Tomorrowland în 2013 și a fost martor la capacitatea sa de a însufleți bucurie și dragoste publicului său. De atunci, a fost pe un drum continuu de DJ-ing, producție și partajare a muzicii sale pe SoundCloud, având ca scop recreerea aceleiași experiențe îmbucurătoare pe care a simțit-o în acea noapte. Cu mai mulți ani petrecuți în Marea Britanie, Jost a împărțit scena cu artiști renumiți precum Rudimental, HBz și Felix Jaehn. Recent semnat cu Honua Records, parte a Global Records, Jost deja a prezentat colaborări cu artiști precum Bella X, Mingue și Mentum. Rămâneți conectați pentru o odisee muzicală plină de energie și dragoste! Citește și: