Ben Affleck și Jennifer Lopez, la un pas de despărțire? Problemele conjugale ies la iveală

Relația dintre Ben Affleck și Jennifer Lopez pare să fie pe muchie de cuțit, după ce au apărut zvonuri despre o posibilă despărțire.

Relația dintre Ben Affleck și Jennifer Lopez, cuplul celebru de la Hollywood, pare să se confrunte cu dificultăți majore, după ce mai multe zvonuri privind o posibilă despărțire au apărut în presă. Potrivit unor apropiați ai cuplului, problemele dintre cei doi au devenit tot mai evidente.

Page Six a publicat fotografii cu Ben Affleck în vârstă de 51 de ani, deplasându-se cu mașina sa sport joi dimineață, în cartierul Brentwood din Los Angeles. Actorul din „Good Will Hunting” a fost surprins părăsind o casă în care ar fi rămas peste noapte. Deși purta verigheta, Ben Affleck pare să fi locuit în casa respectivă „în ultima săptămână sau cam așa ceva”. Coincidența face ca fosta sa soție, Jennifer Garner, să locuiască în apropiere. Page Six a încercat să obțină un comentariu din partea reprezentantului actorului, dar nu a primit niciun răspuns.

Zvonurile despre problemele conjugale au început să circule intens după ce Jennifer Lopez, în vârstă de 54 de ani, a participat singură la Gala Met 2024. O sursă a declarat pentru TMZ că Ben Affleck nu a putut să o însoțească din cauza filmărilor la „The Accountant 2”. Cu toate acestea, actorul a fost prezent la roast-ul lui Tom Brady de pe Netflix, filmat cu o seară înainte de Gala Met.

La începutul acestei săptămâni, Jennifer Lopez a fost văzută la o vizionare de case alături de Elaine Goldsmith-Thomas în Beverly Hills, fără ca Ben Affleck să fie prezent. Potrivit InTouch, cei doi ar urma terapie pentru a-și rezolva problemele conjugale.

„Ben crede în terapie, până la un punct, și este dispus să meargă cu sufletul deschis, chiar dacă urăște întregul proces umilitor”, a declarat o sursă apropiată celor doi pentru o publicație.

O altă sursă apropiată a lui Ben Affleck a dezvăluit că „totul este o ceartă” între cei doi. Aceasta a menționat că actorul are o toleranță mai mare la conflicte și la lupta pentru ceea ce își dorește decât un bărbat obișnuit. Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au căsătorit în iulie 2022, după o poveste de dragoste care a început la începutul anilor 2000 și a fost reluată în 2021.

Tensiunile dintre cei doi au fost alimentate și de activitatea pe rețelele sociale. Jennifer Lopez a apreciat recent o postare pe Instagram despre „relațiile distruse”, ceea ce a amplificat speculațiile privind o ruptură între ea și Ben Affleck. Postarea lui Lenna Marsak, apreciată de cântăreață, vorbea despre provocările unei relații în care nu există „integritate și respect”.

Ben Affleck și Jennifer Lopez s-au întâlnit prima dată la începutul anilor 2000 și erau la doar câteva zile distanță de a se căsători când au anulat nunta din 2003. Au rămas împreună până în ianuarie 2004, înainte de a pune capăt relației. După o pauză de aproape două decenii, cei doi s-au împăcat în 2021 și s-au căsătorit în iulie 2022.

